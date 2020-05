Cómo identificar un preservativo Durex falso de otro original

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado una alerta sobre la detección de unidades falsificadas de un lote de preservativos Durex Natural Comfort de la que también se ha hecho eco la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Concretamente, el lote 1000221414 del mencionado producto contiene preservativos falsificados y desde la AEMPS solicitan a los usuarios que no los utilicen. ¿Cómo se puede distinguir entre el producto falso y el original? La AEMPS ofrece algunas claves al respecto.

Fecha de caducidad, color y envase

En primer lugar, los preservativos de marca Durex que se comercializan en España son fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd (Reino Unido). Esta misma empresa distribuidora ha confirmado la fabricación del lote 1000221414, cuya fecha de caducidad es el 2022-02. No obstante, en los productos falsificados figura la fecha 2024-05. Por tanto, deberás fijarte en esta fecha para verificarlo y, en el caso de que sean falsos, no utilizarlos.

Aunque son bastante similares, hay diferencias entre el envase original y el falso. De hecho, la AEMPS señala que la empresa distribuidora ha identificado errores en el etiquetado de la caja y en el envase individualdel producto como la diferente intensidad de color y los errores tipográficos. Además, en el envase original del preservativo aparece un símbolo característico del que carece el producto falsificado.

¿Crees que tu producto es falso? En el caso de que sea así puedes notificarlo a la AEMPS a través de este enlace.