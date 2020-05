El Ayuntamiento expedientará a ACpT por las pintadas de juegos

La intención, según ha confirmado a Europa Press el concejal de Hacienda, Seguridad y Patrimonio, Pedro Pérez Noriega, es recabar primero la información, tomar nota de todas las pintadas y tratar de identificar a los responsables, ya que "un partido no pinta, pintan las personas", ha dicho.

Así, de confirmarse quienes han sido los autores, éstos recibirán la correspondiente sanción por no haber pedido permiso, ya que las ordenanzas municipales prohíben las pintadas en la vía pública, y además tendrán que correr con los gastos que están suponiendo al Consistorio las labores de limpieza de los dibujos, realizados con espray.

Por su parte, ACpT ha manifestado que siente "muchísima pena y muchísima frustración" tras la polémica generada. "Terminamos este periodo especial, estos dos meses de muchísima intensidad, expedientados, con la posible sanción encima y con el Ayuntamiento haciendo el más absoluto ridículo", ha lamentado el concejal Alejandro Pérez en un vídeo difundido por la formación en el que se ve al fondo a operarios limpiando la pintada que realizaron en la calle Ancha.

Pérez ha defendido que se trataba de una acción "absolutamente inocente que no causa mal a nadie" y que, además, estaba sirviendo porque había bastantes niños jugando".

Así, ante las críticas recibidas por haber pintado el suelo de varias calles -crearon un recorrido circular que empezaba y terminaba en la Plaza Mayor, con una distancia cercana a un kilómetro y con siete juegos- sin haber solicitado el correspondiente permiso, ha destacado que el grupo lleva dos meses -los de confinamiento- realizando "muchísimas propuestas" y pidiendo permisos para hacer "muchas más" y, sin embargo, Torrelavega está "absolutamente paralizada".

"PARÁLISIS" Y BUROCRACIA "INTERMINABLE"

"No hemos pedido permiso, por supuesto que no", pero "no tenemos que escondernos, no nos da ninguna vergüenza", ha sentenciado el edil, argumentando que la burocracia en Torrelavega es "interminable" y "lo único que significa es parálisis", y que tampoco han pedido permiso para distribuir 7.000 mascarillas, más de 1.500 pantallas faciales o más de 3.000 trajes de plástico para sanitarios, ni para realizar más de cien atenciones a personas vulnerables, ha dicho.

Además, ha asegurado que esta "no es la primera vez" que en la ciudad se actúa sin permiso. "Todos vemos coches de publicidad en la Plaza Roja" o terrazas que "superan ampliamente horarios y distancias respecto a lo que tienen solicitado" y "no pasa absolutamente nada" porque, según ACpT, "son amigos".

Por ello, el edil ha asegurado que no se arrepienten de su iniciativa a pesar de la polémica y que si consideran que hay alguna otra necesidad que puedan solventar "de manera rápida, sin hacer daño absolutamente a nadie", volverán a actuar del mismo modo para evitar así la "parálisis" de la ciudad.

En este sentido, se ha referido a iniciativas de las que aún "no se sabe nada", como el Cheque Resistencia para paliar los efectos de la crisis del Covid-19, las tasas que "siguen sin tramitarse" o los problemas en el área de Servicios Sociales, con "muchísima gente que necesita ayuda de forma inmediata y que sigue sin recibirla".