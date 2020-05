Cultura.- Trenta museus locals valencians reivindiquen el seu paper en la defensa de la cultura sostenible de proximitat

Els 30 espais demanen el suport a la ciutadania i a les institucions "per a rellançar les seues activitats quan tornen a obrir les portes després de la fi del confinament" pel coronavirus, segons han informat en un comunicat. L'Etnoxarxa es va engegar al gener del 2017 per acord de la Junta de Govern de la Diputació.

Es tracta d'una estructura cultural establida per a la col·laboració entre museus locals etnològics en tres línies: cooperació, assessorament i formació. L'Etnoxarxa està composta per 30 museus etnològics repartits per tot el territori valencià, inclòs el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació, impulsor d'aquesta xarxa.

Davant la situació excepcional actual, aquests museus han seguit treballant de forma virtual "preocupats pel futur de la cultura local". De les seues reunions i reflexions va sorgir la iniciativa de llançar un manifest i un vídeo, en els quals recorden tot allò que aporten a la societat i en el qual es reivindiquen com a 'Museus de Km 0' perquè "estan arrelats en els seus territoris, són sostenibles i de proximitat, i a més contribueixen a la investigació i difusió de la cultura i el patrimoni local".

En el video, gravat per tècnics i tècniques dels diferents museus, expliquen qui i com són, què fan i com ho fan; defenen la particularitat de cada museu en relació a la cultura del poble amb el qual treballen "per a fomentar el desenvolupament sostenible i la participació ciutadana" i apunten que tenen en comú la defensa de la diversitat cultural del territori valencià i dels valors i identitat propis.

En el manifest es defineixen com a museus "de consens i de diàleg que, amb la defensa de la cultura, busquen potenciar la convivència ciutadana des d'una perspectiva lliure, crítica i democràtica" i demanen suport per a millorar les infraestructures i dotar els museus locals de recursos econòmics i humans. En eixe sentit recorden que la crisi "no és un argument en contra, sinó que més prompte ho és a favor".

"En temps difícils, els espais que generem convivència, sentiments compartits i oci, ens tornem estratègics per a superar situacions col·lectives difícils", subratllen i afigen: "Quan tornem a obrir les portes, ves al museu del teu poble o a un del teu voltant. Sense tu no hi ha cultura i sense cultura no som res".