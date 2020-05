Los Colegios Médicos estudian una querella contra Sanidad por no dar equipos de protección a los sanitarios  

El Consejo General de Colegios Médicos ha anunciado este lunes la presentación de una querella por comisión de omisión contra los cargos del Ministerio de Sanidad por poner en peligro la vida de los profesionales sanitarios al no haberles dotado de los suficientes equipos de protección.

Ha informado de ello en rueda de prensa telemática el presidente del Consejo, Serafín Romero, quien, además, ha acusado al Gobierno de falta de transparencia en la gestión del coronavirus y de tomar decisiones políticas y económicas sin la "suficiente" evidencia científica.

El doctor Romero ha señalado que la presentación de la querella tiene que ser aprobada por la asamblea general del Consejo, que "no puede tomar determinaciones de ese calado" sin la autorización de ese órgano, en cuyos estatutos no está contemplado el voto telemático, lo que demora la decisión.

Serafín ha explicado a Efe que lo que el Consejo denuncia es la situación que se ha vivido de falta de material de protección para poder ejercer y ha dicho "tener claro" que la responsabilidad de ello en el estado de alerta es del Ministerio de Sanidad.

Delito por omisión

"Es una querella que me imagino se presentará por vía penal, es por comisión de omisión, es decir, yo estoy cometiendo un acto por el cual no estoy dotando de material suficiente a los sanitarios, independientemente de que se contagien o no; los pongo a trabajar en circunstancias de riesgo y puede ser con consecuencias derivadas o no", ha precisado a Efe.

En la rueda de prensa, ha asegurado: "Lo que me pide el cuerpo es haberla puesto". Y ha recalcado que, a falta del aval de la asamblea, "la tendencia va por el camino de la querella".

Romero ha advertido de que hay compañeros afectados por el coronavirus que "tienen ya mucha dificultad para seguir trabajando", otros que van a tener que estar "atados" a un respirador y otros con problemas mentales.

"Pretendemos conocer la realidad de verdad, ayudar y acompañar e, incluso, denunciar, y es muy importante que la querella se haga conociendo los casos concretos y haberlos haylos", ha subrayado.

Por otro lado, ha denunciado que se están tomando decisiones políticas y económicas "sin evidencia científica o sin la evidencia suficiente o basándose en opinión científica cuando aun queda mucho por conocer".

"Muchas decisiones políticas que se están dando como válidas tienen muy poca evidencia científica real, estamos moviéndonos en una opinión científica", ha dicho Romero, quien ha pedido "prudencia" a los gobernantes.

Además, ha lamentado que las profesiones sanitarias, que son las que "han estado a pide obra", han estado "muy alejadas de la toma de decisiones", tanto a nivel estatal como autonómico.

Atención primaria

El doctor Romero ha insistido en el papel "esencial" que va a jugar la atención primaria en la desescalada y ha opinado que tiene que "readaptar" su modelo asistencial. "El formato telemédico o telefónico ha venido para quedarse", ha vaticinado.

En cuanto a medidas de protección y test, ha asegurado que la mayoría de centros de salud están ahora mismo en mejores condiciones.

"La atención primaria está siendo dotada y tiene dotaciones para esta estrategia de desescalada", ha aseverado Romero.