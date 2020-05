Coronavirus.- La UPV activa la Xarxa de Museus Digitals per a acostar els professionals del sector davant la Covid-19

La nova plataforma, de caràcter innovador i orientació social, dona accés a un àgora virtual que afavoreix la comunicació entre els museus espanyols i la difusió de nous coneixements.

El projecte està liderat per docents del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art (DCADHA) de la UPV, i coordinat per Ana Martí, Núria Ramon, Adolfo Muñoz i Joan Aliaga, amb la col·laboració d'estudiants del Màster Interuniversitari de Gestió Cultural UV-UPV i el Grup d'Investigació en Indústries Culturals i TIC de l'Institut de Disseny i Fabricació (IDF) de la UPV.

Davant la situació actual, que obliga a replantejar noves formes d'organització en ple problema, REMED es presenta com a eix, un vòrtex, un pol d'acció, un punt focal i un espai virtual en sintonia, on els professionals poden reformular de quina manera Internet permet mantindre obertes les portes dels museus per a seguir oferint la seua experiència i coneixement al món.

La intenció és la de compartir, investigar i documentar els processos de canvi en la gestió i en la funció dels museus des d'Internet; estudiar les seues possibles aplicacions i afrontar els nous reptes. Des d'un rigorós procés d'informació constant i contrast, REMED vol compartir l'experiència amb tots aquells que desitgen participar, amb la intenció de millorar les accions i reflexionar sobre les diverses maneres d'experimentació virtual.

La plataforma es troba en la seua primera fase, centrada en la cerca de professionals d'institucions, museus i grups d'investigació. Si bé el seu inicial àmbit d'acció va nàixer amb projecció a nivell nacional, les mostres d'interés també per part de museus internacionals plantegen la possibilitat d'obrir el ventall a tots aquells que ho desitgen.

Els interessats poden comprovar que existeixen diferents graus de complicitat amb REMED, des de la mera consulta fins a la participació activa en la investigació o la comunicació del projecte. Tots els museus són ben rebuts, i està demostrat que el fet de treballar en equip motiva la cooperació i incrementa coneixements pràctics, en aquest cas, sobre les noves ferramentes virtuals.