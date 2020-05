La vuelta al curso escolar, a debate: "La línea roja tiene que estar en garantizar el derecho a la educación"

Con cuentagotas. El departamento de Educación de la Generalitat va dando a conocer el plan para la vuelta a la escuela dentro del proceso de desescalada. Así, el director de centros públicos de la Generalitat, Josep González-Cambray, planteaba en declaraciones a Tv3 una serie de ideas sobre el "desconfinamiento" de cara a las escuelas e institutos, asegurando que la intención es que se regrese "lo antes posible" a la educación presencial.

Comenta González-Cambray que, de cara a septiembre, una opción sería que los grupos de alumnos sean de unos 12, para primaria, y unos 15 para secundaria. También la intención de que los territorios que pasen a fase 2 en las próximas semanas, puedan abrir los centros, no para actividades lectivas, sino para tutorías o clases de apoyo, priorizando al alumnado que termina ciclo (cuarto de la ESO o segundo de Bachillerato).

Desde las asociaciones y sindicatos de padres, madres y docentes, las posturas varían en cuanto a qué decisiones se tienen que tomar, pero lo que tienen en común todos ellos es que debe garantizarse el derecho a la educación presencial, eso sí, con toda la seguridad para la amplia comunidad educativa. Algunos, ven viable que se retome el curso en junio, otros prefieren centrar la vista ya en septiembre.

Desde la FaPaC, la federación de AMPAs de Catalunya, Belen Tascón comenta que "nosotros pensamos que los centros educativos se han de abir con garantías, porque ahora mismo no se está garantizando el derecho a la educación, por las grandes desigualdades que hay. Pero no tenemos ninguna conclusión clara tras escuchar a González-Cambray. Desde Educació tampoco se ha hecho ninguna rueda de prensa y vemos que todo es interpretable para cada centro".

Postura que subraya el secretario general de la Federació de Educació de CCOO, Manuel Pulido: “El problema está en que las propuestas no existen. Podemos entender que estén absolutamente perdidos, pero aquí tenemos un problema muy grave que es que tomar estas decisiones asusta. Nosotros estamos ofreciendo la convocatoria de la mesa de diálogo social entre el gobierno, las patronales y los sindicatos, para tomar la decisión de qué es lo que hay que hacer. Esta propuesta todavía no ha recibido respuesta”.

Desde la ANPE Catalunya, Carmen Alonso, explica que los esfuerzos deben centrarse en septiembre, y que retomar el curso en junio es inviable: “Docentes y alumnos han hecho un esfuerzo sobrehumano por la realidad de cada casa, como para ahora intentar que los alumnos vuelvan al aula. No, no se puede volver al aula, ya que nadie nos garantiza que la comunidad educativa tenga una seguridad frente al Covid-19. En el momento en que los docentes y alumnas vuelvan al aula, tienen que estar garantizadas toda la seguridad".

¿Educación híbrida?

La idea comentada por González-Cambray sobre los centros que no tengan espacio suficiente para acoger a todos los alumnos con la reducción de alumnado por grupo, es formular una educación híbrida, entre la educación presencial y la telemática.

Belen Tascón es clara ante la situación: "Las desigualdades entre el alumnado solo pueden compensarse de forma presencial". Y continúa: “En relación con empezar en septiembre, para nosotros también es vital que la educación sea presencial. Todos los mecanismos de educación que se establecen en la escuela, no se pueden establecer en casa. El aprender juntos, la socialización, la adquisición de hábitos, el desarrollo del pensamiento crítico... La línea roja tiene que estar en garantizar el derecho a la educación”.

Carmen Alonso, puntualiza: “En todo caso, una educación híbrida, no lo entendemos. Nosotros creemos que lo importante es la educación presencial. Una posible solución puede ser reducir el horario de presencia de los alumnos en los centros. Los grupos reducidos, ¿dónde los metemos? Ya tenemos problemas con los espacios, y eso significa duplicar todos los espacios. Será un curso duro, pero si todos ponemos de nuestra parte, podrá llevarse a cabo”.

Desde Save the Children, también apuntan que: "Esta crisis ha evidenciado y ampliado las diferencias que ya existían entre el alumnado de diferentes orígenes socieconómicas. Para que la nueva realidad no deje a ningún niño o niña atrás, hay que reconstruir el sistema educativo en términos de inclusión y equidad", afirma la responsable de Políticas de Infancia, Emilie Rivas.

La comunidad educativa pide soluciones

Manuel Pulido, de CCOO, añade: “Creemos que tiene que haber una mesa de diálogo social. El Departament trabaja con la idea de que tiene el espacio suficiente, pero esto requiere unos incrementos de recursos muy importantes. Ya el problema no está en la falta de presupuesto sino también en la falta de personal. Hay que ver los recursos educativos que tenemos como sociedad en su conjunto, no solo hay que plantear la educación en el centro. Quizá mientras unos alumnos están en el centro, otros pueden estar usando otros recursos del entorno, lugares que pueden ser llevados no solo por docentes”.

"Entendemos que se han de buscar los mecanismos necesarios para garantizar que todos los alumnos tengan el acceso a la educación. Son decisiones que tienen que tomar desde Educació y Salut", explica Belen Tascón. “Los riesgos son muchos. El riesgo a la salud mental y emocional, el riesgo a no respetar su derecho a la educación, el riesgo a aumentar las desigualdades educativos. A lo mejor las soluciones pasan por más de una cosa, cuando tengamos las soluciones, miraremos qué recursos necesitamos”, comenta.

Y Carmen Alonso focaliza en un septiembre con garantías: “Todas las fuerzas y los recursos deben ponerse, no en un curso que está acabado, sino que todos los esfuerzos y soporte económico que se usaría ahora, debe usarse en septiembre. Para abrir un curso con garantía, hay que dotar a los centros de todo el material que necesitan, todas las pruebas”.