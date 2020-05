Violeta Mangriñán comparte su remedio para combatir el bruxismo: "Esto me ha hecho sufrir muchísimo"

Violeta Mangriñán ha vuelto a pasarse por su canal de Mtmad. Así, la influencer, que se ausentó de la plataforma durante dos semanas tras sincerarse sobre sus problemas alimentarios, ha compartido un nuevo vídeo este lunes para tratar otro tema vinculado con su salud: ha explicado cómo hace frente a su bruxismo.

Como casi el 70% de la población en España, la colaboradora de televisión sufre bruixismo, la llamada enfermedad silenciosa. Se trata de una patología que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo su desgaste. Normalmente se debe a los nervios y es muy molesta.

En el video, la exconcusante de Supervivientes 2019 se graba en la clínica donde ha decidido tratarse. "El tema del bruxismo me ha hecho sufrir muchísimo. Desde hace unos cinco o seis años uso una férula de descarga porque si no no podría dormir. Este problema lo arrastro a causa de los nervios y debe ser que cuando duermo descargo todo lo que tengo dentro", explica.

La solución: bótox con fin "medicinal"

De este modo, la valenciana apunta que hay distintas maneras de combatir esta patología y una de ellas es inyectándose bótox: "Yo pensaba que la férula era el único método para curarme pero resulta que no. Mi doctor hace unos meses me dijo que tenía la fórmula para curarme el bruxismo y es que te pinchan bótox en la mandíbula, por la parte de atrás. Esto provoca que el músculo se destense y mejore un poco. Yo lo he notado muchísimo".

En el vídeo, la novia de Fabio Colloricchio muestra cómo un profesional le inyecta el ácido directamente en el músculo para relajarlo y descargar la articulación. "No es bótox como tal, a veces el bótox puede llegar a ser medicinal. Se puede luxar la articulación. El maxilar se puede desencajar por lo fuerte que se aprieta muchas veces", cuenta el doctor.

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se muestra de lo más satisfecha en la grabación, ya que asegura que le hacía falta tratarse. "Estas semanas he apretado más de lo normal. La incertidumbre de lo que va a pasar me genera muchos nervios hasta el nivel de despertarme con la férula llena de sangre. Esto puede desencadenar en dolores de cabeza e incluso dolor de cervicales".

No es la primera vez que la colaboradora de Mediaset se abre a sus seguidores sobre sus retoques estéticos y su bienestar. El pasado viernes apuntó en Instagram que le gusta ser sincera en las redes sociales, aunque esto a veces le cuesta malas pasadas ya que no todos los usuarios la entienden, tal y como le sucedió con el vídeo sobre su desorden alimenticio. "Lo conté pensando que la gente me entendería y que sabrían apreciar el valor de compartirlo", se lamentó.