El Gobierno de Aragón reduce el periodo medio de pago a proveedores de 55 a 42 días

El Ejecutivo pretende que "la liquidez que tengamos no se quede ahí, sino que vaya dirigida a circulante", ha continuado el consejero, quien ha apostado por evitar "depauperar la situación" causada por la COVID-19, ha señalado desde su escaño en el hemiciclo del Palacio de La Aljafería.

El Gobierno de Aragón ha recibido, durante el mes de abril, 117,6 millones de euros de las entregas a cuenta de la liquidación del sistema de financiación autonómica, solicitados el 23 de marzo al Gobierno de España, ha expresado Pérez Anadón.

El consejero ha hecho notar que el Ejecutivo central ha calculado las entregas a cuenta teniendo en cuenta un crecimiento regional del PIB del 1,6 por ciento, "a pesar de que la bajada va a ser apocalíptica", añadiendo que la cantidad recibida "procede de impuestos que en ningún caso va a recibir el Gobierno de España", ya que ahora la previsión es de descenso del PIB de entre el 8 y el 11 por ciento.

El Ejecutivo regional ha recibido, asimismo, 8,4 millones del fondo extraordinario para la pobreza infantil y los centros COVID y 3,5 millones del plan de vivienda COVID.

También el 23 de marzo, el Gobierno regional solicitó una partida del Fondo de Facilidad Financiera y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno de España ha acordado entregar a las comunidades 1.986,76 millones, de los que a Aragón le corresponden 243,75.

El consejero ha dejado claro que la ayuda del Gobierno central para dar liquidez a la Comunidad Autónoma han permitido "hacer frente como ningún otro año" a esta necesidad.

También ha comentado que está pendiente la distribución entre las comunidades autónomas de los 16.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo central, en un fondo especial contra la COVID-19, de los que 10.000 se dedicarán a gasto sanitario, 1.000 a políticas sociales y 5.000 a otras actuaciones.

La Comunidad Autónoma deberá elaborar un Plan Económico-Financiero con los criterios que marque el Ministeri de Hacienda que no será igual que si no hubiera ocurrido la pandemia, ha continuado.

Aragón tiene un nivel de deuda situado un dos por ciento por debajo de la media autonómica, lo que es motivo de "preocupación" para el consejero, más cuando hay "muchas probabilidades" de que aumente.

Asimismo, Aragón dejará de contar con 400 millones de euros, sumando el descenso de los ingresos y el aumento de los gastos, aunque esta cifra no será la última, ha continuado el consejero, quien ha insistido en que dependerá de cómo se plantee la deuda en la UE, alertando contra la derecha "insolidaria" y los territorios "miopes".

"La pandemia ha alterado todo a nivel mundial", ha expuesto el consejero, indicando que el pronóstico "moderadamente optimista" en un contexto internacional de desaceleración cambió "bruscamente" con la aparición de la COVID-19, que ha desatado "una crisis sin precedentes de consecuencias imprevisibles".

INCERTIDUMBRE

En Aragón, hasta el mes de marzo la economía experimentaba una fase "expansiva", con un aumento del número de activos y ocupados "de forma apreciable" y una reducción hasta el 10 por ciento de la tasa de paro, incrementándose los costes laborales y bajando los precios.

La actuación en Aragón frente al coronavirus SARS-CoV-2 "no puede ser otra que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que el impacto sea temporal y reversible", ha manifestado, recalcando la "incertidumbre" por la caída del PIB.

Entre las medidas a implementar, Pérez Anadón ha destacado el apoyo a trabajadores, empresarios y familias para evitar las "bolsas de pobreza" y la destrucción de empleo, así como trabajar con agentes sociales, partidos y Administraciones locales para poner en marcha actuaciones para la recuperación y reclamar a la UE, junto con el Gobierno de España, que "asegure la recuperación de todos los Estados miembros sin dejar a nadie atrás" porque "el peligro no ha desaparecido".

Para Pérez Anadón, "tenemos el sistema de salud pública lo suficientemente preparado para que no se produzca una situación de colapso" pero si aumenta el número de ingresos hospitalarios y de personas diagnosticas sin hospitalización "no hay ninguna razón para ser optimistas", de manera que "si esto no va a mejor, no vamos a tener los sectores productivos al cien por cien aunque no haya un repunte".

GRAN SACRIFICIO

La diputada del PP, Carmen Susín, ha señalado que "este virus nos costará un gran sacrificio que no podemos echar por tierra", sino que hay que "consolidar lo conseguido para no dar un paso atrás".

Ha preguntado si el Gobierno ya ha reclamado los 80 millones de la recaudación del IVA de 2017 y si ha solicitado al Ministerio de Hacienda los criterios para elaborar el PEF. Susín ha dicho que "habrá que rehacer" los Presupuestos de 2020 y ha cuestionado de qué liquidez dispone la Comunidad Autónoma para hacer frente al funcionamiento ordinario de la Administración y la pandemia.

Además, "no sabemos cómo se ha gestionado la Cuenta COVID" ni qué subvenciones se han suspendido o qué contratos se han prorrogado o ampliado.

El diputado socialista, Óscar Galeano, ha destacado la "prudencia" con la que conviene jugar una "desgraciada partida" en la que "faltan cartas", como el reparto de la financiación.

Desde Cs, José Luis Saz ha propuesto "paquetizar" los gastos no previstos derivados de la COVID-19 y "desplazarlos hacia el futuro", así como que no computen ni el gasto directo ni el indirecto derivado de la crisis del coronavirus para los objetivos de estabilidad ni que se suban los impuestos.

En representación de Podemos Equo, Marta Prades, ha reclamado que la UE "esté a la altura" para que "nadie quede atrás" ni haya diferencias entre los países del norte y del sur.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha llamado a "arrimar el hombro" para que los problemas coyunturales "no se hagan estructurales" y a evitar que la pobreza "se cronifique", para lo que ha reclamado medidas como el salario vital.

El portavoz de Vox, David Arranz, ha reclamado "repensar y redirigir" los recursos y el gasto público para combatir la crisis sanitaria eliminando cualquier "gasto superfluo" entre los que ha mencionado los referidos a los "chiringuitos".

Por el PAR, Jesús Guerrero ha alabado "la sensatez" del consejero para afrontar la crisis y "reconducir" la situación generada por la COVID "manteniendo la liquidez" y "garantizando la salud" de los aragoneses.

Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha reclamado conocer el punto de partida de las cuentas y afrontar la crisis "desde las necesidades y no desde la disponibilidad", para lo que ha apostado por un "incremento claro" del capítulo I para mejorar los servicios públicos y la revisión de la política fiscal.