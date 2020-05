Coronavirus.-Urbanismo recibe "30 o 40" peticiones para los veladores y sopesa permitirlos en los aparcamientos

El alcalde ha explicado que después de que el pasado jueves el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo aprobase el procedimiento y el modelo de solicitud para este tipo de peticiones, dicho departamento ha recibido de momento "pocas" demandas, sólo unas "30 o 40" que "van a ser contestadas rápidamente.

A colación, ha explicado que "una de las medidas" estudiadas para ampliar los espacios permitidos a las terrazas para la instalación de sus veladores y para ampliar el número de los mismos, siempre con el límite de los autorizados antes del estado de alarma, parte de recurrir "donde sea posible a algunas zonas de aparcamientos, sin reducir espacio peatonal".

"Donde veamos que es posible, lo vamos a llevar", ha indicado Espadas, avisando no obstante de que no habrá "barra libre" para estas peticiones porque estas ampliaciones de las superficies de veladores no pueden derivar en "perjuicios para los peatones o los vecinos".

DE NUEVO LOS VELADORES

Dicho aspecto corre en paralelo a la disposición adicional diseñada por el Ayuntamiento para flexibilizar su ordenanza de veladores en cuanto a horarios, espacios y número, una vez finalice el estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

En esta fase uno del plan de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma, los establecimientos hosteleros pueden instalar el 50 por ciento de los veladores que tienen autorizados en el espacio que tienen asignados de forma automática, con una distancia de dos metros entre velador y velador y respeto a la movilidad.

La orden ministerial en la materia establece no obstante la posibilidad de que se solicite un incremento del espacio asignado para la terraza con el objetivo de instalar el 50 por ciento de los veladores con una separación mínima de dos metros o para poder poner un mayor número de veladores, siempre con el límite máximo de los que tenía autorizados el establecimiento con carácter previo al estado de alarma.

LOS CRITERIOS DETERMINADOS

En este caso, deberá ser autorizado por el ayuntamiento en cuestión de acuerdo con una serie de criterios y supuestos. Estos criterios básicos, según el documento presentado por el Ayuntamiento hispalense al sector hostelero, determinan que se podrán alcanzar acuerdos con los propietarios de fachadas colindantes para ocupar parte de su espacio con veladores, siempre y cuando no se obstaculicen los accesos y salidas de los portales, locales, garajes, salidas de emergencia, etcétera, ni se invada la senda peatonal.

Además, cuando la terraza linde con el carril bici la separación será de 20 centímetros, se deberá respetar la separación de 1,5 metros respecto a otros establecimientos o servicios públicos; en las plazas, bulevares y similares podrá ampliarse la terraza siempre que se garantice el uso público de la plaza frente a la utilización privativa por el hostelero; y la superficie de la terraza autorizada deberá aumentar en proporción al número de veladores por encima del 50 por ciento que se autoricen.