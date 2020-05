Coronavirus.- La Generalitat aposta per mantindre la reserva de material davant possibles rebrots

20M EP

La Generalitat Valenciana aposta per mantindre la reserva estratègica de material de protecció contra el coronavirus per a assegurar la seua disponibilitat amb el menor cost possible i amb un mínim de producció autòctona, per a "no tornar a dependre" d'altres països. L'objectiu és cobrir tant el consum estàndard com possibles rebrots.