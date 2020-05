Zaragoza.- Azcón pide a Lambán que aclare por qué la capital aragonesa no pasar a la fase 2 de desescalada

"Si se planteara que Zaragoza, por ser una gran urbe, tiene que quedarse atrás y las demás tienen que seguir adelante, permitiríamos que la vuelta a la normalidad se haga a dos velocidades y que no se mantuviera el criterio provincial. Zaragoza entiende esto perfectamente y el territorio lo reclama", ha dicho Lambán este domingo, tras la reunión de las Comunidades autónomas con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

A raíz de estas declaraciones de Lambán, Azcón ha indicado: "Quiero creer que habla de que Zaragoza pueda pasar de fase en el calendario establecido y que haya determinadas zonas rurales que pasen antes, como algunas islas. Si es así, creo que puede tener sentido porque el virus no afecta igual en pueblos pequeños que en grandes ciudades y la densidad de población hace que el virus se pueda extender una forma más rápida", ha esgrimido el alcalde.

Su impresión es que "hay bastante lío" sobre por qué unas Comunidades Autónomas y ciudades pasan a una fase o no ya que el Gobierno de España "ha conseguido politizar una cuestión que debe ser técnica y hay que saber los indicadores que afectan a los territorios y por qué se pasa o no de fase".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha lamentado que la "desgracia" es que el cambio de fases "se ha politizado y hace que parezca que determinadas Comunidades autónomas, por razones políticas, pasan o se tienen que quedar en otra fase porque el Gobierno de España toma decisiones políticas y no técnicas", ha insistido.

Para el alcalde de Zaragoza, "es una drama que no haya información clara y transparente y se oculten datos sobre la pandemia y que no se hagan públicos los informes del cambio de fase".

"CAOS"

Jorge Azcón ha recordado que se ha defendido, desde el principio, que la provincia "quizá no fuera la unidad más exacta para decidir qué zonas pasan o no a la siguiente fase".

Su impresión es que se pone de relieve el "caos" de las decisiones del Gobierno de España con la desescalada porque "el que no haya información clara, se oculten informes o se hagan ad hoc para determinadas Comunidades autónomas, posteriormente a que se anuncien recursos, ese no es el camino". A su parecer, el que haya información permanente "hace las decisiones más sencillas".

Azcón ha avanzado que el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón ha pedido información sobre las declaraciones de Lambán y también el informe que Aragón ha remitido al Gobierno de España y que "desconoce" el Parlamento aragonés. "Se avanzaría mucho si hubiera información clara y transparencia porque estas decisiones, tan importantes para la hostelería y el comercio, si se hicieran públicas, generarían menos polémica".

Sobre la posibilidad de que Zaragoza se quede rezagada, el alcalde ha preferido "no hacer especulaciones", para abundar en que Lambán tiene que matizar y contar exactamente, si de lo que habla es de que la capital aragonesa pase a la fase según el calendario y otras zonas rurales pasen antes.

"Es mejor opinar con datos claros. La polémica se crea porque no hay transparencia y ahí es donde hay que centrar el debate. No tiene sentido que una información tan sensible no se haga pública para saber la situación de las ciudades", ha sostenido Azcón.

En este sentido, el alcalde ha añadido que lleva días reclamando información al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya que "no es lógico" que él no conozca los indicadores por los que la ciudad pasa de fase. Ha recordado que ofreció al Ministerio de Fomento los indicadores de movilidad de la ciudad, "pero no se tienen en cuenta y no se piden", ha concluido.