La Comunitat Valenciana suma 21 nous positius i quatre morts, tots en residències

La Comunitat Valenciana ha sumat 21 nous casos positius confirmats amb PCR, quatre morts, tots ells de persones majors majors que vivien en residències, i 63 altes en les últimes 24 hores, segons l'última actualització de la Conselleria de Sanitat.

Així, amb aquests 21 nous casos confirmats a través de PCR el total de positius s'eleva a 10.914 des que va començar la pandèmia. A Castelló no s'ha registrat cap nou contagi amb el que el nombre toal de positius es manté en 1.486, a Alacant s'han registrat huit nous casos fins als 3.802 i a València altres 13 fins als 5.622. A més, hi ha quatre desplaçats que no són casos nous.

El nombre de positius per test ràpid és de 3.810 i de tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 3.366, la qual cosa suposa solament el 22,8%.

Així, a dia de hui hi ha 359 persones ingressades en hospitals de la Comunitat Valenciana: 29 a Castelló, 107 a Alacant i 223 a València i en les UCI segueixen ingressats els mateixos pacients que ahir, 59 (cinc a Castelló, 32 a Alacant i 22 a València).

A més, des d'ahir s'han produït quatre nous decessos, tots ells de residents, la qual cosa eleva a 1.388 les persones que han mort a la Comunitat Valenciana per coronavirus (210 en la província de Castelló, 485 a Alacant i 693 en la província de València).

No obstant açò, des de l'última acuaización s'han produït 63 noves altes de pacients diagnosticats de coronavirus, una xifra que triplica al nombre de nous casos positius detectats.

Per tant, amb aquestes noves altes s'eleva a 9.970 el nombre de persones que ja han superat la malaltia en tot el territori (1.368 a Castelló, 3.662 a Alacant i 4.940 persones en la província de València). D'aquesta manera, els pacients curats suposen ja el 70% del total de casos positius.

Per la seua banda, el nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.027 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 658.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 253.121, de les quals 168.222 han sigut a través de PCR i 84.899 a través de test ràpid.

Actualització en residències

Les residències de majors en les quals hi ha algun cas positiu es mantenen en 86, onze d'elles en la província de Castelló, 34 en la d'Alacant i 41 en la província de València. Així mateix, dos residents i tres treballadors han donat positiu i cal lamentar la mort de quatre usuaris.

De la mateixa manera, tampoc ha variat el nombre de centres que troben sota vigilància activa de control sanitari. Són 28 residències a la Comunitat Valenciana (8 en la província de Castelló, set en la província d'Alacant i 13 en la província de València).