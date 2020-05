Coronavirus.- Soler insisteix: "Cada vegada que veig la ministra li dic que la reforma del finançament és inajornable"

"Cada vegada que tinc oportunitat de parlar amb la ministra d'Hisenda -la també socialista Mª Jesús Montero- li dic el mateix: la reforma del finançament és absolutament inajornable", ha recalcat en la comissió de pressupostos de les Corts davant les crítiques del PP.

Soler ha assegurat que no vol "fugir" de la seua responsabilitat i els ha convidat a preguntar el pla del Govern en el Congrés. Ha sostingut que va mantindre la reivindicació a la ministra "davant de tots els consellers".

"El coronavirus, els 7.000 milions del fons extraordinari... el que vullga, però que sàpia que està parlant de la comunitat pitjor finançada", ha emfatitzat sobre el repartiment del fons extraordinari de 16.000 milions per a fer front a la despesa derivada de la pandèmia.

Açò sí, ha defès la urgència de reformar un "statu quo que els valencians arrosseguen des del 2002 i que van pactar Aznar i Zaplana". "És el quid de la qüestió, ara tenim una tercera oportunitat", ha subratllat, recordant que Zapatero no va poder al 2009 "per les pressions de les comunitats del PP".

El 'popular' Rubén Ibáñez ha recordat a Soler que va deixar el càrrec de diputat per a centrar-se en el finançament i li ha acusat d'"oblidar" les seues reivindicacions quan puja a l'AVE cap a Madrid per a anar al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). "Després tot són riures i aplaudiments", ha atacat.

En la seua rèplica, el conseller ha criticat al PP que "tire pedres sobre la teulada dels valencians" en titlar de ficticis els 1.325 milions que la Generalitat inclou tots els anys en els seus comptes com a partida reivindicativa per l'infrafinançament.

"Quina barbaritat", ha resumit, afirmant que el deute ara és per la falta d'ingressos i "no per la mala gestió i els grans esdeveniments". També ha destacat que el Consell té liquiditat gràcies al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), del que més del 40% arriba a la Comunitat Valenciana.