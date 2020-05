El PSOE de Murcia se abstiene en la modificación de las ordenanzas fiscales por "su poca ambición"

Se trata de una modificación de las ordenanzas fiscales municipales para el ejercicio 2020 a consecuencia de la situación excepcional nacida en virtud de la crisis sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19, y que para el PSOE "van a perjudicar especialmente a determinados colectivos como familias afectadas por el incremento del desempleo, autónomos, hosteleros y comerciantes".

Mientras ayuntamientos de la Región como San Javier, San Pedro del Pinatar, Archena, Alcantarilla o Águilas aplican bonificaciones del 100% para todo el año en la tasa de sillas y mesas y en la correspondiente a mercadillos semanas, en Murcia se plantean sólo del 50% "y creemos que es insuficiente", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Además, Serrano ha declarado que el equipo de Gobierno "más allá de facilitar el pago de impuestos a las familias, con los planes personalizados de pago, no hacen ningún esfuerzo adicional, vienen a decirles, paguen, en cómodos plazos pero paguen".

No obstante, añade, "¿y si la situación no les permite pagar?, ¿tendrán que decidir esas familias entre alimentarse o pagar impuestos?, y si no pagan, entonces pasarán a ser morosos con esta administración de manera involuntaria".

El portavoz socialista ha acusado al PP de "no tener voluntad ni humanidad" para ayudar a los vecinos y vecinas del municipio, y además, de mentir. "Porque hemos planteado la bonificación del 100% del impuesto de tasas y sillas y el IBI social, y han tirado esta propuesta a la basura".

Al respecto, ha insistido en que "nosotros hemos propuesto el IBI social para las familias más vulnerables, y aunque dirán que no lo pueden aplicar, preguntamos ¿por qué sus compañeros no denuncian al alcalde de Elche, donde este año se incrementan las ayudas a través de subvenciones hasta 1.400.000€ para el pago del citado impuesto, pasando de las 7.000 familias beneficiarias a las 10.000".

También se pregunta "por qué sus compañeros no denuncian al alcalde de Lorca donde se ha puesto un millón de euros en ayudas directas destinadas a comerciantes, autónomos y hosteleros para pagar el IBI, la tasa de mercados y el sellos del coche".

"O, incluso, al alcalde de Madrid, donde se han aprobado bonificaciones del 25% en el IBI y el IAE, condicionadas por el mantenimiento del promedio de plantilla de trabajadores para establecimientos de ocio, hostelería y comercio", señala Serrano.

Incluso, pone también como ejemplo Granada, "donde PP gobierna con Cs y, en la ordenanza reguladora del IBI en el artículo 10, punto 6 recogen bonificaciones de carácter social con una bonificación que llega hasta el 90% de la cuota para familias con dificultades y con inmuebles que no superen los 60.000 euros de valor catastral".

Por todo ello, el portavoz socialista insiste en que sólo se trata de "tener voluntad política y de tener en el centro del pensamiento a las personas, y no parece que este sea el caso del PP".