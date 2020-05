El juez le niega a Mary-Kate Olsen el divorcio "urgente" de Olivier Sarkozy

Se avecinaba tormenta y ha llegado tormentón. El nuevo capítulo de la separación entre Mary-Kate Olsen y Olivier Sarkozy está a punto de convertirlos en el verdadero culebrón del confinamiento (aunque este con más razón que el Merlos Place).

La diseñadora de moda y exactriz de 33 años solicitó hace apenas una semana, el pasado 14 de mayo, un divorcio "de emergencia" de su marido, banquero de 50 años y hermano por parte de padre del expresidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy.

Pero, tal y como relata la revista People, la corte neoyorquina ha dicho no a la hermana gemela de Ashley Olsen de divorciarse de Olivier tras cinco años casados afirmando que su petición es "no esencial", a pesar de sus ruegos por la intención de su todavía esposo de echarla de la casa alquilada en la La Gran Manzana en la que ha vivido hasta ahora.

Esto es porque los jueces de Nueva York están rechazando toda demanda de divorcio debido a la pandemia por el coronavirus a no ser que esta sea realmente urgente o "de emergencia", lo que según los magistrados solo se contempla en dos supuestos: por violencia doméstica (en EE.UU. no está reconocida penalmente la violencia de género) o que uno de los dos cónyuges impida al otro acceder a los servicios médicos.

"La violencia doméstica es una emergencia, tal vez negarse a brindar atención médica es una emergencia. Pedir el divorcio porque quiero divorciarme ahora no es una emergencia", ha señalado el esxperto abogado matrimonial Bernard Post al citado medio.

Apuntó E! News en su momento que la fecha límite para Mary-Kate Olsen era precisamente este lunes 18 de mayo, jornada durante la cual deberá abandonar el domicilio y sacar todas sus pertenencias dado que expira su contrato de alquiler, tal y como le informó su marido en un correo eléctrónico a los abogados de su esposa.

"Esta solicitud es de emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en mitad de la pandemia [por el coronavirus]. Estoy horrorizada", aseguraba en su escrito la protagonista de Padres forzosos.

"No solo voy a perder mi casa, sino que también me estoy arriesgando a perder mis propiedades. Me preocupa mucho que mi esposo elimine y/o oculte mis pertenencias", clamaba Olsen, quien aceptaba en la denuncia que su matrimonio había terminado y que la relación "está rota para siempre".

Post no duda de que la diseñadora de moda se acabará divorciando de su marido con el tiempo, pero lo que seguro habrá influido en la decisión del juez ha sido que la exintérprete, que en un mes cumplirá 34 años, posee otras viviendas donde instalarse.

Una de ellas ha sido solicitada por la Olsen, así como que se mantenga vigente el acuerdo prenupcial que alcanzaron y que se le pague el seguro de salud [argumentanto el riesgo al que se expone].

La defensa de Sarkozy ha alegado insuficiencia económica para no seguir pagándole el alquiler y ha pedido un listado de todo lo que se lleve de la casa, por lo que nos tememos que este culebrón no va a terminar aquí.