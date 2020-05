Detingut un menor a Xilxes amb un DNI fals per a no ser sancionat en l'Estat d'Alarma

La Guàrdia Civil es va trobar amb el menor per primera vegada el passat dia 8 sobre les 17.30 en la localitat de Xilxes, on estava fumant i assegut en un dels ponts. Els agents van procedir a la seua identificació i el menor els va dir que residia en la platja de Xilxes i que havia eixit a fumar un cigar, aportant de forma verbal unesdades identificatives i corresponents a una persona menor d'edat.El menor no incomplia cap de les prohibicions que especifica el Reial decret de l'Estat d'Alarma.

L'endemà passat, el dia 10 de maig, sobre les 18.00 hores, els mateixos agents van identificar un grup compost per set joves que es trobaven realitzat un descans després d'un partit de futbol. En procedir a la seua identificació, quan se li va informar a un d'ells que anava a ser proposat per a sanció per l'incompliment de les mesures adoptades en l'Estat d'Alarma, es va identificar aportant una fotografia en el seu telèfon mòbil amb un D.N.I.

Els agents van observar que aquesta persona era la mateixa que haviasigut identificada dos dies abans fumant en el pont de Xilxes, però que no coincidien les dades aportades en les dos ocasions. Per açò, després de realitzar les pertinents comprovacions i gestions, es va poder esbrinar la verdadera identitat del menor, qui havia suplantat les dades de filiació d'un altre menor de la mateixa edat però d'una altra localitat per a evitar ser sancionat i seguir saltant-se elconfinament sense ser reconegut, segons les mateixes fonts.

La Guàrdia Civil va localitzar la persona que el seu D.N.I era utilitzat pel menor anteriorment citat, qui després de tindre coneixement de la suplantació de la seua identitat, va anar a interposar la corresponent denúncia. Per tot açò, es va procedir a la detenció del menor com a suposat autor d'un delicte d'usurpació d'estat civil i va serproposat per a sanció administrativa per l'incompliment de l'Estatd'Alarma. Les diligències instruïdes han sigut remeses a la Fiscalia de Menors de Castelló.