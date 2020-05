Ábalos confía en reactivar el turismo a finales de junio: "Tenemos que hacer que España sea un país atractivo"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes que confía en que la reactivación del turismo se produzca a finales del próximo mes de junio, coincidiendo con el fin del proceso de desescalada en nuestro país, al menos en la mayoría de territorios. "Tenemos que hacer de España un país atractivo después de esta crisis", ha declarado en una entrevista en Los desayunos de TVE.

En este sentido, ha reconocido que el Gobiernotrabajará por fomentar el turismo, sobre todo en las islas, ya que además de ser los territorios que mejor situación epidemiológica tienen, son las que más están sufriendo la crisis económica precisamente por la caída del turismo, su principal fuente de ingresos.

Ábalos, que también ha hablado sobre la nueva prórroga del estado de alarma que solicitará el Gobierno, se ha mostrado confiado de que los grupos parlamentarios apoyarán la medida que, ha advertido, será un estado de alarma diferente acorde a la nueva situación. Más que el confinamiento, ha señalado, lo que se pretende con esta nueva prórroga es controlar la movilidad, que es "lo que más beneficia la propagación del virus". "Estamos ante la fase final, que debería alcanzar el máximo consenso de los grupos parlamentarios".

Sobre la relación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha recalcado que la capital ha sido epidentro de la epidemia, por lo que no sería justo que fuera a la misma velocidad de desescalada que el resto del país, y ha pedido a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que piense en "cómo mejorar las cosas y no en cómo empeorarlas". En este sentido, ha acusado a la dirigente madrileña de convocar manifestaciones para intentar "derrocar al Gobierno" y ha puesto como ejemplo a la Generalitat de Cataluña por no haber solicitado el cambio de fase y no tener la actitud de Ayuso.