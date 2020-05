Monago rechaza la prórroga de un mes del estado de alarma porque "hay alternativa" sin confinamiento

Así, Monago ha señalado que Sánchez "le ha cogido el gusto a gobernar bajo el estado de alarma" para "ejercer la autoridad por decreto sin estar sometido al Parlamento" por lo que quiere a los españoles "obedientes y mansos".

De este modo, ha recordado que se cumplen ya más de dos meses desde que se decretó por primera vez y que en la "mayoría" de países europeos ya han dejado de solicitar esta situación "excepcional", señala en nota de prensa el PP extremeño.

A juicio de Monago, el estado de alarma era una previsión constitucional "temporal" pero Sánchez lo cree "indispensable" para recuperar la normalidad, ante lo que ha señalado que el PP ya ha propuesto un plan "ambicioso" con medidas sanitarias, económicas y jurídicas que permitirían contener la propagación del virus y ofrecer respuestas a la pandemia.

"Para recuperar la normalidad y ayudar a millones de españoles que se han visto afectados por la mala gestión de esta crisis no es necesario el estado de alarma", ha sentenciado Monago, quien ha recordado no sería necesaria dicha prórroga para ampliar los ERTES hasta final de año, para pagar a todos los que aún no han cobrado, para extender una tarifa plana de autónomos o para bajar impuestos, medidas que ha puesto el PP sobre la mesa para recuperar la maltrecha economía y evitar una crisis "más profunda".

Tampoco sería necesario, afirma, el estado de alarma para realizar test masivos a la población, como ha propuesto la OMS, para "blindar" las residencias de mayores, para dar "certezas y seguridad" al personal sanitario, para proporcionarles equipos de protección ni para poner en marcha "un verdadero plan que permita la vuelta progresiva a sus puestos de trabajo a los empleados públicos". Todas ellas, medidas que ha propuesto el PP y que el Gobierno se ha mostrado "incapaz de tomar", apunta.

Por tanto, Monago ha señalado que "en realidad" para lo que sí necesita Sánchez el estado de alarma es para "seguir recortando derechos a los españoles, para continuar gobernando por decreto, sin necesidad de rendir cuentas al Parlamento".

El presidente del PP extremeño ha finalizado advirtiendo que, si hubiera un rebrote, sería la "excusa perfecta" para Sánchez para establecer de nuevo el estado de alarma "aunque sea a costa de la calidad democrática de la nación".