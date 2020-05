Un total de 24 artistas de Plasencia participan desde sus casas en un videoclip para apelar a la unión ante el Covid-19

En dicho videoclip, lanzado el pasado viernes, día 15, se mezclan los talentos de artistas emergentes, amateurs y profesionales del mundo del teatro, del cine o de la música, quienes se grabaron desde sus casas cumpliendo con las normas del confinamiento, informa Pigeons Audiovisual en nota de prensa.

Se pueden ver, así, caras conocidas como las de Paco Arrojo (La Llamada, el musical), Kirby Navarro (La Bella y la Bestia, el musical de Broadway), el cantante Omar Antón, o el DJ Paco Santos, pero también a profesores, sanitarios, e incluso a un superviviente del coronavirus, que también forman parte del mundo del espectáculo.

"Muchos de ellos no se conocen en persona, y quisieron participar desinteresadamente en cuanto escucharon la propuesta", ha explicado el responsable de la iniciativa, Álvaro Martín Palomo, que añade que esto "es lo bonito de esto y precisamente de lo que trata la canción: de colaborar con un objetivo común". "En Plasencia hay mucho talento, y qué mejor fin que este para juntarnos, aunque sea unos cuantos", asevera.

"Permaneciendo unidos" es una versión en español del tema We're all in this together, de la película de Disney High School Musical (Kenny Ortega, 2006).

"Hemos tomado como referencia el vídeo que ha hecho recientemente el reparto de la película, en el que se reunían para cantar la canción desde sus casas", ha declarado Martín Palomo. "Tenía gancho y el mensaje estaba ahí, y pensé que sería una buena iniciativa si reunía a artistas locales y lo adaptábamos para la ocasión", añade.

El resultado es un tema en el que hablan sobre la importancia de colaborar para "poder salir adelante", de apoyar a los que velan por todos, y aprender de la situación que se está viviendo.