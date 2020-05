Ayuso se queja de que Sánchez no le respondió: "Su respuesta fue 'Paso la palabra al presidente de Castilla y León'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado en El programa de Ana Rosa que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, la ignoró en la conferencia de presidentes autonómicos de este fin de semana y no le respondió a sus preguntas. "Su respuesta fue 'Paso la palabra al presidente de Castilla y León", ha dicho este lunes entrevistada en Telecinco.

La presidenta autonómica ha comparecido en el programa, en su primera entrevista en un plató desde que comenzó la crisis de la pandemia, y ha reiterado que Sánchez ígnoró sus preguntas sobre quién había redactado el informe que justificó que no se permitiera a la región pasar a la fase 1 de la desescalada.

Ayuso argumentó que quería saber del presidente "quién decide que siete millones de personas tengamos que seguir confinados" y defendió que las autoridades sanitarias madrileñas pueden llegar a las 20.000 pruebas de PCR. "Presidente, solo le pido que esta vez sí me conteste", relató Ayuso, y la reacción de Sánchez, afirmó, fue pasar a la siguiente pregunta.

"Necesito saber por qué el motor económico de España se tiene que quedar parado"

"Necesito saber por qué el motor económico de España se tiene que quedar parado", consideró. "Si se para Madrid se para España, somos una locomotora que arrastra a los demas".

La presidenta afirmó que las fases de la desescalada "no están bien diseñadas", y que sería mejor centrarse en la protección de los grupos vulnerables, como los mayores, y dar más libertad al resto de la población, manteniendo las medidas de distanciamiento e higiene básicas.

Ayuso defendió "politicas creativas" para dar más libertad a las personas mayores, como reservarles los bancos en los parques e imponer filas express para ellos en los comercios.

Ayuso consideró que el Gobierno ha emprendido una "guerra política" contra ella y no quiere explicarle las razones de que Madrid no pase de fase ni quiere reunirse para dar explicaciones.

También ha afirmado que no le han ayudado a reunir el material suficiente para hacer frente a la crisis y ha sido la propia Comunidad la que ha tenido que conseguirlo. "Si es vedad que me hace falta material tienen que ayudarme, lo que no pueden hacer es estigmatizarme", se quejó.