Yiya socava la credibilidad de María Patiño y 'Socialité' con unas duras palabras tras haberla criticado

La concursante de SupervivientesYiya del Guillén fue uno de los personajes de los que Socialité y su presentadora, María Patiño, hablaron en la última emisión del espacio. Y no fue para bien.

El programa de Telecinco exponía que el negocio de Yiya, una shishería cerca de Madrid Río, en la capital, tenía serios problemas con los vecinos, unas desavenencias que, según el programa, habrían llevado incluso a esos disconformes a destrozar el descapotable de la concursante.

Para apoyar estas informaciones, un reportero del programa entrevistaba, de forma anónima, a varios supuestos vecinos de la zona, que aseguraban que el problema eran las molestias que generaba el local, su hora de cierre y clientela.

Así que durante la gala de Supervivientes, también en Telecinco, Yiya tomaba la palabra para quejarse del trato recibido. "Cuando tú no tienes argumentos para reforzar tu teoría no estás haciendo periodismo. Si no contrastas una información, sino que basas tu información en cuatro que pasan por la calle, que solo enseñan los pies y que echan pestes... no eres periodista", exponía Yiya, criticando el trabajo del programa y sus fuentes.

Y a continuación exponía lo que le pareció una hipocresía y se preguntaba si esa forma de acturar de María Patiño le daba credibilidad para hacer juicios de valor, por ejemplo, con José Antonio Avilés: "¿Eso te da derecho a lapidar a un personaje como José Antonio, que hace lo mismo que tú? Y tú estás presentando un programa. Voy por María Patiño", decía finalmente, por si no quedaba claro.