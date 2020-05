Coronavirus.- PSOE y OSP piden que la zona azul de Marbella siga siendo gratis mientras dure estado de alarma

Así, el concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, ha instado al Consistorio a que "no active, como tiene previsto hacer este lunes, el cobro de la zona azul y a que prolongue la gratuidad mientras dure el estado de alarma".

El portavoz socialista ha apuntado a que ahora mismo "hay que implementar medidas que favorezcan y faciliten el comercio donde se concentra el mayor número de establecimientos, que coincide con los lugares en los que está instalada la zona azul".

En un comunicado, Bernal ha recordado que este fue uno de los compromisos de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, "y por lo tanto hemos de ser coherentes y seguir apostando porque nuestros vecinos cuenten con recursos que favorezcan la actividad hostelera y comercial".

En su opinión, "es incomprensible el cambio de opinión ya que era una de las medidas que la alcaldesa anunció cuando se aprobó el estado de alarma", incidiendo en que "no resulta comprensible que la primera medida que toma Muñoz en relación al comercio y la hostelería sea algo que precisamente les perjudica en lugar de favorecerles".

Además, ha señalado que "debería atender a las peticiones de los comerciantes que precisamente abogan en este momento porque se habiliten carriles para aparcamiento en horario comercial y que se facilite la gratuidad del estacionamiento a través de un acuerdo con los párkings por lo menos durante tres o cuatro meses".

Del mismo modo, ha apuntado que recuperar el pago de la zona azul "podría en este momento disuadir a muchos vecinos de visitar zonas comerciales de Marbella y San Pedro Alcántara", por lo que ha instado a Muñoz "a replantear una medida que en este momento es totalmente impopular".

Por su parte, desde OSP se han mostrado también "en total desacuerdo" en que se autorice el restablecimiento del cobro por aparcar en la zona azul en las calles de San Pedro Alcántara "cuando aún no sabemos si la tan ansiada vuelta a la normalidad se va a realizar sin problema alguno".

"Siempre hemos defendido qué, una vez instaurada la zona azul, esta estuviera en lugares donde la actividad comercial y las necesidades de los comercios así lo requiriese, pero ahora entendemos que si aún estamos en estado de alerta y cuando el Gobierno sigue solicitando prorrogarlo en el tiempo un mes más, no tiene sentido que se reactive esa actividad hasta que no se normalice en la medida de lo posible la situación económica y comercial", han indicado en un comunicado.

Es por ello que desde OSP han solicitado al equipo de gobierno "que no autorice de nuevo el cobro por estacionamiento en la zona azul hasta que la vida no se haya normalizado lo suficiente para que dichos pagos no supongan un daño añadido a las paupérrimas economías de nuestros vecinos ya que de turistas no podemos hablar al estar nuestras fronteras aún cerradas".

Han indicado que la ley de Contratos del sector público y el propio estado de alarma "permiten de forma excepcional y justificada como es la casuística, la moratoria del vencimiento del contrato o convenio con la empresa que gestiona la zona azul en San Pedro y Marbella, que de forma unilateral renovó Izquierda Unida cuando gestionaba esa Delegación en el Ayuntamiento, por lo que los meses que la mencionada empresa deje de prestar sus servicios por esta actividad, podría realizarlos con posterioridad al vencimiento del mismo".

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, ha mostrado su sorpresa ante el planteamiento socialista, "que choca de manera directa con la solicitud que nos han trasladado a través del Consejo Asesor de Comercio los profesionales del sector como media esencial en el reto que tenemos todos de reactivar la economía tras la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y estos meses de confinamiento".

En este sentido, el concejal ha pedido a Bernal que "baje a la calle y escuche las demandas de los profesionales y autónomos sobre la necesidad de que haya rotación en los aparcamientos y la gente pueda venir a las zonas de comercio de proximidad a comprar".

"El Ayuntamiento sigue trabajando para atender y dar respuesta a las inquietudes de aquellos que peor lo están pasando y somos sensibles a las propuestas que nos vienen realizando los autónomos y las pequeñas y medianas empresas", ha destacado en un comunicado.

Al respecto, ha indicado que, en este caso, los comerciantes le reiteraron "la necesidad de reactivar la zona azul como herramienta para que los vecinos puedan disponer de aparcamientos en rotación que les permitan estacionar sus vehículos a bajo coste mientras realizan sus compras", subrayando que "se trata de una medida que tiene como único objeto fomentar el comercio de proximidad".

Romero ha apuntado que "si colapsamos los aparcamientos de la zona azul próximos a los centros urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara estamos perjudicando a los pequeños comerciantes que buscan, al acceder a la fase 1 de la desescalada, reiniciar su actividad y generar ingresos después de más de dos meses sin contar con esta posibilidad".

A este respecto, ha reclamado al PSOE que "ejerza una oposición responsable, muchos más en estos momentos, y no se posicione en contra de los comerciantes de nuestra ciudad que a partir de este lunes van a hacer un enorme esfuerzo por sacar adelante sus negocios".

"Resulta sorprendente que el PSOE no se haya pronunciado en contra de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de castigarnos durante una semana sin poder acceder a la fase 1 sin ningún tipo de razón sanitaria y, sin embargo, se muestre en contra de los intereses de los pequeños comerciantes de Marbella y San Pedro", ha afirmado Romero, que ha añadido que "es evidente al lado de quién está cada uno".