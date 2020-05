Tudanca avisa de que si se "arrastra" a CyL a "los pies" de Casado como Madrid, la Junta no contará con ellos

A través de su cuenta en Twitter, y de la que se hace eco Europa Press, el líder socialista califica de "incomprensible" la actitud de la Junta de Castilla y León. "No se puede estar a favor y en contra del estado de alarma. No se puede pasar y no pasar a fase 1 al mismo tiempo", lo ha dicho ilustrando el contenido de sus mensaje con dos capturas de sendas noticias en las que, por una parte, el presidente de la Junta avanza que solicitará el pase a la Fase 1 de todo Castilla y León el 25 de mayo y, por otra, otra con el vicepresidente Francisco Igea asegurando que "no necesariamente" toda la Comunidad pasará a la siguiente fase.

En este sentido, ha incidido en que si "arrastran" a Castilla y León a los "pies" de Pablo Casado como, en su opinió, han hecho con Madrid, no contarán con ellos.

Tudanca, en declaraciones a la SER, ha incidido en que las declaraciones de ayer de Pablo Casado, diciendo que los presidentes autonómicos se oponían a una prórroga del estado de alarma, contradicen lo que "hasta el momento" había dicho el presidente de la Junta. "O el señor Casado mintió ayer o el señor Mañueco está jugando con dos barajas y con la salud de los castellanoleoneses, que es lo más preocupante", ha incidido minutos antes de que Mañueco compareciera ante los medios después de su reunión con Pedro Sánchez y el resto de dirigentes autonómicos.

El líder socialista ha insistido en que Mañueco no puede pretender "ser prudente" de lunes a viernes y "temerario" el fin de semana porque se lo exige "su partido". "Castilla y León no está para bromas, es una de las autonomías que peor situación epidemiológica y la sanidad está muy débil por los recortes de años que el PP ha hecho aquí, lo que hará que salgamos los últimos con las consecuencias sociales y econonómicas que eso tiene", ha reflexionado para entender que se debe al ciudadano "coherecia", "certidumbre" y "serenidad".