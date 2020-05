Gonzalo Caballero (PSdeG) aboga por "impulsar y promover" el gallego para acabar con la "discriminación"

Así lo ha manifestado este domingo, en el marco de la celebración del Día das Letras Galegas que en esta ocasión se dedica a la figura del autor Ricardo Carvalho Calero.

Con el recuerdo de 'Don Ricardo' presente, Caballero ha querido mostrar el "cariño y apoyo de los socialistas gallegos" a la lengua, en una jornada en la que se "celebra, promueve e impulsa" el idioma "como una forma de sentir el país", porque "el gallego somos todos nosotros", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que la lengua "no es solo una riqueza cultural y lingüística" de Galicia, sino también "un sentimiento y una señal de identidad". Por ello, ha apostado por "promoverlo" para que "no exista discriminación y se use con toda normalidad".

Por todo ello, no ha querido olvidar el "compromiso galleguista" de los socialistas de la Comunidad, que se centran en "la defensa de la lengua propia" como una "forma de comunicarnos" y en la "lucha por construir la Galicia que queremos".