Coronavirus.-El Ayuntamiento autoriza "en menos de una semana" la ampliación para terrazas a 33 establecimientos

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Chica, señala que de este total, 29 peticiones se han resuelto automáticamente y otras cuatro fueron también favorables pero quedaron sujetas a pequeños cambios en el mobiliario urbano. Por tanto, la totalidad de las propuestas analizadas en esta primera semana han tenido una valoración positiva.

El edil destaca en un comunicado la "rápida" respuesta de la Gerencia y valora el trabajo de los técnicos que, en menos de una semana, han resuelto las peticiones presentadas dentro del acuerdo que el Ayuntamiento de Jaén ha cerrado con la patronal del sector para minimizar en la medida de lo posible el impacto económico derivado de la crisis sanitaria del Covid-19.

El Consistorio recuerda que ha establecido un protocolo por el que, semana a semana, se reciben y estudian por lotes las propuestas de ampliación de ocupación del suelo autorizado. Los negocios presentan una solicitud que puede cumplimentarse a través del Ayuntamiento o de la Federación de Hostelería Hostur.

El alcalde, Julio Millán, y los ediles de Urbanismo, Promoción Económica, María Cantos, y Seguridad Ciudadana, Miguel Castro, analizan una por una las peticiones junto a responsables técnicos de estas áreas. La totalidad de las solicitudes presentadas en esta primera semana, 33, han recibido el visto bueno municipal. Los interesados pueden seguir formulando sus peticiones hasta el 31 de julio.

El Ayuntamiento subraya que se trata de una medida con la que se intenta compensar la reducción del aforo al 50% como marcan las restricciones de las autoridades sanitarias para esta fase de la desescalada, una medida que se aplica solo en aquellos casos en los que sea posible y siempre cumpliendo con la normativa vigente.

El edil de Urbanismo señala que esta "es una de las medidas que el Consistorio está aplicado para aliviar la situación de los establecimientos de la capital y minimizar el impacto de la crisis"."Hemos respondido con celeridad porque además la gestión del área de Urbanismo está haciendo un buen trabajo no solo ahora con este tipo de trámites, sino que ha probado su solvencia acabando con la directriz política de anteriores mandatos que hacían que el Urbanismo en la capital fuera renqueante y poco resolutivo para inversores y emprendedores".

En este sentido, destaca que "durante los meses que dura el estado de alarma los técnicos y demás personal de la Gerencia han captado perfectamente y han colaborado para cumplir con la hoja de ruta que este equipo de Gobierno se ha marcado con la reactivación de Jaén desde que llegó al Ayuntamiento, que es la de la favorecer la inversión y la creación de riqueza que durante tanto tiempo ha sido un escollo para Jaén por la gestión del anterior equipo de Gobierno del PP".

Así las cosas, el edil recuerda que la licencia de obras del Conservatorio Superior de Música en el Bulevar "se ha tramitado con rapidez en unos meses después de no sé sabe cuánto tiempo esperando", del mismo modo que "se ha prestado una atención especial" a licencias de pequeños empresarios y emprendedores de Jaén que querían abrir su negocio.

Asimismo, señala que el Consistorio trabaja en el marco del Plan Revitaliza Jaén para favorecer la llegada de inversiones de calado en la ciudad que servirán para generar empleo y riqueza. Lamenta en este sentido "el pobre conocimiento que del Urbanismo y de la gestión de su propio partido cuando gobernaba que demuestra el edil del PP Manuel Palomares".

"Probablemente no le hayan contado que su antecesor en la Concejalía, Javier Márquez, de quien tomó el relevo cuando no quiso seguir con su labor de portavoz de la oposición, ostentó durante ocho años la Concejalía de Urbanismo, tres de ellos además como alcalde, y fue el periodo más negro para la obtención de licencias que se ha vivido en la ciudad. Muchos negocios cerraban sin haber podido abrir por la nula gestión política del área. De haber seguido así en esta situación las consecuencias habrían sido nefastas. Afortunadamente afrontamos de otra manera esta crisis, y seguiremos trabajando para no limitar oportunidades para Jaén", destaca.