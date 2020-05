El revés profesional de Noemí Salazar, de 'GH VIP': "Me he puesto a llorar"

Noemí Salazar, famosa por salir en Gipsy Kings y participar en el último Gran Hermano VIP, está viviendo un serio varapalo profesional que ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales.

Aclarando que no se trata de nada grave, la televisiva aseguró en un directo de Instagram que tiene que ver con un asunto profesional. Así, contó que está a la espera de poder sacar su próxima línea de belleza, un proyecto que, muy a su pesar, cada vez se retrasa más.

La crisis del coronavirus y algún que otro contratiempo, los culpables de que los plazos que ella se había puesto no se cumplan, algo que para Noemí no puede soportar. Y es que esto, según ha contado ella misma, tiene mucho que ver si forma de ser, ya que le gusta que las cosas salgan como y cuando desea.

"Justo nos quedaban unos pequeños remates y no ha podido ser"

"Soy muy maniática con todo, la línea tenia que haber estado a la venta hace mucho tiempo, veo que todo se atrasa, soy muy perfeccionista. Justo nos quedaban unos pequeños remates y no ha podido ser", ha contado en un live.

Algo que ha traído consecuencias: "Ya me he irritado, me he agobiado, mete puesto a llorar…".

Sin embargo,v e la luz al final de este túnel y se muestra positiva. "Gracias a Dios se ha solucionado y espero que esté a la venta pronto, porque he trabajado mucho".