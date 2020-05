Lambán reclama que se flexibilicen o se adelanten las fases de la desescalada en el medio rural de Aragón

"Cuando llegue la Fase 2, el Aragón rural estará en perfectas condiciones de pasar a la Fase 3", ha defendido en la rueda de prensa ofrecida tras la décima videoconferencia de dirigentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Lambán ha asegurado que Aragón está "en tensión continua" con el Ministerio de Sanidad para que la "aproximación a la normalidad" se produzca antes en el medio rural. "No dejamos de combatir, en el buen sentido de la palabra, con el Gobierno y de negociar con el Ministerio para avanzar lo máximo posible y llegar cuanto antes a la normalidad".

A su juicio, "sería justo" que la baja demografía de algunas zonas de Aragón sirviera en esta ocasión como "incentivador" de la actividad económico y no como "reductor" como viene siendo habitual debido a la problemática de la despoblación.

El presidente de Aragón ha adelantado que será "lo más ambicioso posible" en cuanto a la próxima solicitud de que la comunidad autónoma avance en la desescalada y ha manifestado su voluntad de "quemar las etapas a la mayor velocidad posible" porque la estructura demográfica y económica del territorio "así lo permite".

En todo caso, ha matizado que si la ciudad de Zaragoza, por el hecho de ser una gran urbe, "tenga que quedarse atrás" y no se apruebe su paso a la Fase 2, se volvería a trasladar la voluntad de que la desescalada no se hiciera por provincias sino que atendiera a otras diferencias en el territorio.

"Si se planteara que Zaragoza, por ser una gran urbe, tiene que quedarse atrás y las demás tienen que seguir adelante, permitiríamos que la vuelta a la normalidad se haga a dos velocidades y que no se mantuviera el criterio provincial. Zaragoza entiende esto perfectamente y el territorio lo reclama", ha insistido.

Lambán ha descartado "dejar fuera" a los municipios de Binéfar y Sabiñánigo de la posibilidad de que las localidades de menos de 10.000 habitantes no tengan franjas horarias para los paseos o práctica deportiva individual al aire libre pese a los picos de contagios registrados en estas zonas.

No obstante, el presidente de Aragón ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a la "responsabilidad" de todos los ciudadanos para no bajar la guardia tras el esfuerzo colectivo realizado en dos meses de confinamiento.

"Hemos tenido que sacrificarnos mucho y estar mucho tiempo encerrados para ahora echar por tierra ese esfuerzo haciendo un uso indebido de la libertad de movimientos como el que hemos estado observando en calles y bares", ha lamentado.

CACEROLADAS Y PROTESTAS

Más allá de cuestiones políticas, Lambán ha asegurado sentirse "preocupado" por las pintadas que han aparecido en algunas sedes del PSOE, como la de Calatayud, así como por las protestas y caceroladas contra el Gobierno de España. "Me preocuparían contra cualquier otro partido o contra el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid porque creo que eso enturbia y hace casi imposibles las relaciones positivas entre los partidos para llegar a grandes acuerdos", ha aseverado.

En este punto, ha asegurado entender "reproches" y "críticas" pero no así que éstos se produzcan "de manera tan encarnizada". "Me preocupa la evolución de la política nacional en términos de confrontación, enfrentamiento y conflicto. Me asusta mucho el virus pero me asusta aún más el clima político que se está instalando y que puede arruinar el futuro de nuestro país", ha asegurado.

Frente a ello, Lambán ha apuntado al ejemplo de Aragón, donde las fuerzas políticas están "encauzando" el tratamiento de la crisis del coronavirus de forma "mucho más razonable, democrática y civilizada". "O los que creemos en España nos ponemos de acuerdo para salvarla de la crisis social y económica que se viene o directamente el país no tendrá futuro", ha remachado.

VACUNA CONTRA LA COVID-19

El presidente de Aragón se ha congratulado de que la evolución de la pandemia en términos sanitarios "empieza a dar signos esperanzadores" y ha señalado que en la semana del 7 al 14 de mayo el incremento de muertes a nivel nacional era del 4,41% frente al 2,70% en la comunidad autónoma.

Además, ha revelado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha comunicado la decisión de financiar "dos grandes proyectos" que buscan encontrar una vacuna contra la COVID-19, de los cuales uno de ellos está llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Zaragoza, mientras que el otro corre a cargo de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia).

"Como investigadores y como comunidad autónoma vinculada a los esfuerzos de la ciencia estamos dando la talla que es lo que cabría esperar de una universidad tan comprometida como la nuestra", ha finalizado diciendo.