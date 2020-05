Las bibliotecas y museos dependientes de la Xunta reabren esta semana sus puertas

Lo harán a través de "un protocolo específico que establece pautas y medidas de protección e higiene con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria para trabajadores y usuarios", según ha explicado la Consellería de Cultura e Turismo este domingo en un comunicado.

Las bibliotecas serán las primeras en reiniciar su actividad a partir de este lunes. Esta reapertura afecta a la Biblioteca de Galicia, en la Cidade da Cultura; a la Biblioteca Miguel González Garcés de A Coruña, a la Biblioteca de Lugo, a la de Ourense, a la Biblioteca Antonio Odriozola de Pontevedra, a la Biblioteca Ánxel Casal de Santiago y a la Biblioteca Juan Compañel de Vigo.

Se han establecido tres fases de recuperación de la actividad. En la primera se reactivarán los servicios que están relacionados con el préstamo y devolución de materiales y la lectura en sala. El préstamo se hará bajo demanda y sin acceso directo a los fondos. Después, los recursos devueltos tendrán que pasar una cuarentena de 14 días antes de volver a estar a disposición de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, la Consellería ha explicado que la lectura y consulta en sala solo se permitirá en aquellos fondos que non pueden prestarse y, por lo tanto, en las salas se respetará el límite de un tercio de su capacidad.

En una segunda fase se potenciarán los clubs de lectura digital y las actividades online, aunque en caso de realizar celebraciones presenciales deberá respetarse el límite de aforo y garantizar las medidas de seguridad.

Más adelante, en la tercera fase, está previsto que se pueda acceder a todas las salas manteniendo la prohibición de consulta directa de los fondos por los usuarios. Además, los espacios comunes podrán utilizarse hasta completar el 50% de su aforo y los usuarios podrán empezar a usar los dispositivos electrónicos de las bibliotecas.

MUSEOS

Los museos, por su parte, abrirán a partir del martes con un tercio de su aforo y sin visitas en grupos. Esta medida afecta al Museo de Belas Artes de A Coruña, el Museo de As Peregrinacións y de Santiago, el Museo Massó de Bueu, el Museo Arqueolóxico de Ourense, el Museo do Castro de Viladonga, el Museo Etnolóxico de Ribadavia y el Museo do Viño, el Museo do Mar de Galicia, en Vigo; la Casa Museo Camilo José Cela, el Museo Centro Gaiás y el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

Todos ellos priorizarán la venta de entradas de forma telemática, el público no podrá tocar ninguno de los elementos de las exposiciones y las visitas se permitirán en unidades familiares o de convivencia y de forma individual. No habrá material de consulta libre y toda la documentación a la que accedan los investigadores guardará una cuarentena de diez días.

Tras dos semanas bajo estas medidas, se reincorporarán progresivamente los trabajadores públicos y en un tercera fase los museos podrán contar con la mitad de su aforo.

CELEBRACIONES DÍA DEL MUSEO

Con respecto a estas instalaciones, el lunes se celebrará el Día de los Museos a través de una serie de actividades online que se enmarcan en la campaña #aculturasegue.

En este sentido, el Ayuntamiento de A Coruña también prepara actividades online bajo el lema 'Museo pola igualdade, diversidade e inclusión'. De esta manera, las instalaciones de la ciudad subirán a las redes cinco vídeo-visitas breves caracterizadas en las que distintos personajes históricos mandarán mensajes desde un punto de vista "reivindicativo y de lucha por la igualdad".

Así lo ha trasladado la casa consistorial coruñesa este domingo en un comunicado, en el que también explica que, de todas maneras, la celebración de esta efeméride se traslada al 14 de noviembre.

ARCHIVOS

Mientras tanto, en los archivos prevalece la atención telemática y la presencial se reserva para casos imprescindibles y bajo cita previa. Las instalaciones afectadas son: Arquivo do Reino de Galicia, en A Coruña; el Arquivo de Galicia, en el Gaiás, y los Arquivos Históricos Provinciais de Ourense, Pontevedra y Lugo.

A partir del lunes los trabajadores comenzarán a reincorporarse progresivamente, cada instalación deberá disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada del centro, los baños y las salas.

En una segunda fase, la consulta en sala estará limitada a un tercio de su capacidad, se garantizará la distancia social y los materiales se consultarán por petición al personal del archivo. Además, toda la documentación a la que se acceda debe pasar una cuarentena de 10 días.

En una tercera fase se procederá a la recuperación del personal en sus puestos de trabajo habituales.