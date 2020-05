'De Toledo de toda la vida' abre una ventana a la ciudad en las redes durante la cuarentena con 'Tours km0'

En declaraciones a Europa Press, Criado ha indicado que ha aprovechado que en la fase cero de la desescalada no se puede salir más allá de un kilómetro de la vivienda habitual para impulsar esta actividad y mantenerse activa, ya que no puede ejercer su actividad profesional.

"El kilómetro cero sería mi casa y más lejos de un kilómetro no me puedo ir debido al estado de alarma, por lo que elijo un hito del paisaje y la historia de Toledo que esté a esa distancia, que no es difícil porque vivo en el centro, y elaboro un vídeo que luego subo a las redes sociales sobre ello", ha manifestado.

La idea, según confiesa, nació siguiendo las iniciativas de este tipo que llevan a cabo desde hace tiempo muchos guías de otros tantos países del mundo. "Había visto a otros compañeros que para dar visibilidad a su trabajo hacían pequeños vídeos y el empujón que me faltaba me lo ha dado esta crisis y he podido tener así una iniciativa que me mantenga ocupada y haciendo lo que me gusta, la interpretación del patrimonio".

Con 'Tours km0', y después de que la población lleve dos meses confinada, pretende que mucha gente que no puede ver más allá de lo que hay en su balcón y está en lugares muy lejanos del centro histórico de Toledo, e incluso fuera de la ciudad y de España, abra otra ventana en este tiempo de crisis sanitaria.

EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Una iniciativa que puede verse de forma gratuita a través de su página de Facebook -De Toledo de toda la vida- y en su Instagram -@detoledodetodalavida-, que abrió hace cinco años cuando empezó a trabajar como guía local y que ha mantenido siempre activas desde entonces con sus visitas guiadas.

"Pero al verse suprimida mi labor profesional por la crisis sanitaria, es una forma de continuar en la brecha y de poder seguir enseñando a un público las maravillas patrimoniales que ofrece una ciudad como es Toledo", ha argumentado.

Con todo, el primer vídeo que grabó fue la presentación de los 'Tours km0', que ya tuvo una buena acogida entre sus seguidores. El segundo vídeo trataba sobre el origen de Toledo en el entorno del Puente de Alcántara y el tercero sobre la calle Azacanes de la ciudad que, aunque fuera de todas las rutas turísticas, tiene una importancia "muy grande" para la historia de Toledo y el tránsito de viajeros.

Lo que pretende con estas explicaciones, que prepara durante una semana consultado bibliografía y documentación de referencia, es salirse de los circuitos turísticos habituales que tiene la ciudad y mostrar otro Toledo igualmente interesante para toledanos y potenciales visitantes.

Criado ha confirmado que los vídeos están teniendo muy buena acogida y el último que ha colgado ha logrado un alcance de casi 10.000 personas. Además, le está llegando 'feedback' de todas partes de España dándole felicitaciones y ánimos para seguir.

De este modo, y aunque no ha querido concretarlo, esta guía oficial de turismo de Toledo avanza que el próximo vídeo versará sobre algo más monumental de la ciudad.

LA PROFESIÓN DEL GUÍA

Finalmente, ha subrayado que la profesión de guía turístico pasa por una situación complicada en la actualidad debido a la pandemia, ya que dejaron de trabajar en marzo, aunque el nivel de trabajo ya había bajado "muchísimo" en enero y febrero debido a las cancelaciones. "El golpe de gracia lo dio la declaración del estado de alarma".

"Los guías tuvimos que solicitar el cese actividad y no podremos ejercer nuestra profesión hasta que se levante el estado de alarma", señala, para agregar que, aunque eso ocurra, "el problema" es que el turismo no va a estar "arreglado" al día siguiente.

"Vamos a ser los últimos en ver la luz y la situación para los guías de turismo está muy complicada. Por eso hay que reinventarse y de ahí los 'Tours km0', ha concluido.