El BOE publica nuevas normas en fase 0, 1 y 2 para comercios, horarios de deporte en la calle, terrazas...

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado las novedades que entran en vigor este lines respecto a las fases 0, 1 y 2 de las desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus en España.

Este lunes sólo pasan a la fase 2 la isla de Formentera en Baleares y las canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa. El resto de España pasa a fase 1, con la excepción de la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y aproximadamente el 90% de la población de Castilla y León, que seguirán al menos una semana más en fase 0, si bien con algunas medidas de alivio que también recoge el BOE de este sábado.

Este sábado, además, Sanidad ha rectificado y permitirá que los comercios de los territorios de las tres fases, incluida la 0, podrán ofrecer rebajas, siempre y cuando no se produzcan aglomeraciones.

¿Qué cambia en la fase 0?

En la fase 0 en la que permanecerán Madrid, Barcelona y casi todo Castilla y León, los comercios podrán abrir sin cita previa, al igual que hacen ya los comercios en fase 1. En el caso de los locales de 400 metros cuadrados o menos, podrán abrir al 30% de su aforo y garantizando una distancia mínima de dos metros entre clientes. Si no pudiera ser así, sólo se permitiría la presencia de un cliente.

También podrán los centros educativos y de servicios sociales. Del mismo modo, en esta fase 0 atenuada se flexibilizan las condiciones de algunas actividades religiosas. Así, los velatorios podrán contar con la presencia de 15 personas al aire libre y de 10 personas en espacios cerrados. Los lugares de culto podrán abrir con un tercio del aforo.

En esta nueva fase 0, podrán abrir también los centros educativos y universitarios, pero sólo para tareas administrativas y de desinfección. Además, y tal y como ocurre en la la fase 1, las bibliotecas podrán abrir (sólo para préstamos), así como los museos. Otras novedades en esta fase es que se flexibilizan también las condiciones para la práctica de deporte de élite y alto rendimiento, así como para los deportistas federados. Estos podrán realizar entrenamientos individuales en espacios al aire libre, dos veces al día, de 6:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00 horas.

Lo que siguen sin poder hacer Madrid, Barcelona y Castilla y León es la apertura de terrazas, hoteles o establecimientos turísticos, así como tampoco locales de espectáculos ni actos culturales, ni tampoco actividades de turismo activo. Tampoco se podrán reanudar producciones audiovisuales.

¿Qué cambia en la fase 1?

La fase 1, en la que se encuentran la mayoría de territorios españoles, también está sujeta a pequeñas modificaciones que recoge el BOE de este sábado. En concreto, desde este lunes se permite la caza y la pesca deportiva y recreativa en todas sus modalidades, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención.

¿Qué cambia en la fase 2?

Este lunes entran en fase 2 cuatro islas: una balear (Formentera) y tres canarias (El Hierro, La Gomera y La Graciosa). En estos casos, a partir del lunes las reuniones de personas pueden realizarse de hasta 15 personas (en la fase 1 son 10). También aumenta el aforo de los velatorios, que pasa a 25 personas al aire libre y a 15 en espacios cerrados, mientras que en entierros y cremaciones, el número máximo de asistentes asciende a 25, sin distinción entre familiares y allegados.

En esta fase 2 se podrán realizar bodas con un aforo máximo de 100 personas al aire libre o 50 bajo techo, y se podrán desarrollar en todo tipo de instalaciones.

En cuanto al comercio, podrán abrir todos los locales comerciales, independientemente de su superficie útil, siempre y cuando el aforo se reduzca al 40%, garantizando una separación de 2 metros entre clientes y con horario prioritario para mayores de 65 años.

Otra importante novedad en fase 2 es que se permite la apertura de los centros comerciales, con una limitación del 30% de sus zonas comunes, por las que no se podrá permanecer si no es para transitar entre locales o para usar una terraza. En las tiendas de centros comerciales también se debe limitar el aforo al 40%. Por lo demás, en estas grandes superficies no se podrán usar las zonas recreativas ni las zonas de descanso.

Respecto a los bares y restaurantes de los centros comerciales, podrán abrir (excepto discotecas y bares de ocio nocturno) limitando al 40% el aforo, permitiendo el consumo en mesas y quedando prohibido el autoservicio en barra por parte del cliente.

En las bibliotecas de los territorios de la fase 2 se podrán desarrollar actividades de consulta en sala, mientras no se supere un tercio del aforo. Cada puesto de lectura tendrá que ser desinfectado tras cada uso. También se podrán usar los ordenadores de consulta, pero si se desinfectan después de cada utilización. Salas infantiles o colecciones de libre acceso no podrán ser usadas.

Respecto al deporte, en la fase 2 se permite reanudar las competiciones de ligas profesionales, se puede realizar deporte al aire libre a cualquier hora y se pueden abrir instalaciones cubiertas, piscinas y playas. La única excepción para el deporte no profesional es el uso de las franjas horarias para las personas mayores de 70 años: de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00 horas. No obstante, los territorios en fase 2 podrán modificar esas franjas en dos horas antes o dos horas después, pero sin incrementarlas.

También se pueden reanudar las ligas profesionales en fase 2, sin público y a puerta cerrada, excepto para medios de comunicación.

En cuanto a cines y teatros, en fase 2 podrán abrir, pero con un tercio del aforo o un máximo de 50 personas. En los que sean al aire libre, el público deberá permanecer sentado, sin reunir más de 400 personas o el tercio del aforo. Las butacas deben ser preasignadas.

En la fase 2, según el BOE, se podrán permitir las visitas de un familiar a viviendas tuteladas y residencias de mayores, siempre y cuando no haya casos confirmados de Covid-19.

También abren las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos, siempre y cuando no se supere un tercio del aforo.