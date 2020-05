Un profesor tiene que pagar una factura de 900 euros tras utilizar una aplicación gratuita para dar clase

La suspensión de las clases presenciales tras el decreto de estado de alarma por la pandemia de coronavirus ha obligado a miles de profesores a adaptarse a las circunstancias y emplear herramientas digitales para continuar con el temario. Sin embargo, el desconocimiento sobre este tipo de recursos ha provocado que muchos profesionales se hayan visto perjudicados, como es el caso de un profesor de Geografía e Historia de un instituto público de Zaragoza, según recoge Heraldo.

José Luis López, el docente en cuestión, ha recibido una factura de 900 euros tras emplear una aplicación de Google gratuita: "La herramienta que se nos dijo que empleásemos era Meet, una funcionalidad gratuita de Google con la que se pueden hacer videollamadas grupales. En la misma página de inicio se remarca que es gratuita".

Desde el principio, López tuvo que hacer frente a un gran contratiempo: en su ordenador de sobremesa no tenía cámara ni micrófono, dos elementos fundamentales para impartir su asignatura, que precisa de apoyos visuales como mapas, vídeos o infografías.

El profesor cuenta que esta aplicación ofrecía una alternativa, que se presuponía también sin coste adicional, que le permitía utilizar la cámara y el micrófono de su teléfono móvil. "Permite conectar el teléfono móvil a la videollamada, de modo que puedas verla en la pantalla del ordenador, pero empleando la cámara y el micrófono del teléfono. En ningún momento avisa de que no es que se integre el teléfono a través del wifi, sino que se trata de una llamada telefónica", explica.

No es la única razón por la que su gasto es tan elevado, y es que el docente no solo dio clases a través de llamadas telefónicas, "sino que encima lo he hecho con llamadas internacionales". Desde la compañía telefónica, le han explicado que "se trataba de llamadas a Estados Unidos y que, por tanto, se me han tarificado como llamadas internacionales".

López señala que se siente "estafado", ya que "dentro del conjunto de herramientas de Google hay algunas gratuitas y otras que no lo son. Esta lo era, tal y como indica al abrirla, y así debería ser siempre que no se señale lo contrario. Como consumidor, creo que tengo ese derecho", denuncia.

El profesor, que ya ha adquirido una cámara y un micrófono a través de internet, también cuenta que su hermana fue víctima del mismo gasto. Los dos han reclamado a sus compañías de teléfono y devuelto la factura antes de tomar otras medidas.

"Presenté la reclamación por escrito a la compañía y me contestaron que lo sentían, pero que no podían devolverme los importes porque se había facturado como una llamada internacional. Yo no hice esas llamadas por ocio, sino para que mis alumnos no pierdan clase y se vean aún más perjudicados por la pandemia", apunta desconcertado.

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha instado a los consumidores a "comprobar los permisos que se da a las aplicaciones antes de aceptarlos", ya que en algunos casos no están definidas claramente. En el caso de José Luis, la asociación cree pertinente "hacer una reclamación por las llamadas internacionales". Por otro lado, también aconseja a los clientes "restringir las llamadas internacionales desde nuestro teléfono si sabemos que no vamos a usarlas, aunque sea solo como medida de prevención".