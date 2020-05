Una profesora madrileña desata la ira de las redes sociales por sus declaraciones sobre el coronavirus

Las declaraciones de una profesora de un colegio de Madrid en el programa Todo es mentira durante una de las manifestaciones que se han desencadenado esta semana en el barrio de Salamanca en la capital han desatado la ira de los usuarios de las redes sociales que no dan crédito a sus palabras.

"Yo ya subestimo al virus. Es que no me creo nada", comenzaba su intervención la mujer en el espacio dirigido por Risto Mejide. "Como no han dicho la verdad estamos en nuestro derecho de no creernos nada de lo que nos están diciendo", continuaba muy enfadada.

"Yo no he visto todavía ningún féretro, no he visto ninguna autopsia, no he visto nada, ¿vale? Yo creo que todo esto es una tomadura de pelopara hacer entrar en crisis a España y nos van a llevar a la ruina", seguía argumentando la profesora.

Esta ameba no se cree que la gente se esté muriendo ni que exista un virus peligroso porque no ha visto ningún féretro. Para ella todo es una invención. Es profesora del barrio de Salamanca y su voto vale el mismo que el tuyo#BarrioDeSalamanca#coronapijospic.twitter.com/QcKM30BiOd — Bertolt Brecht 🔻 🎗️ (@Bertoltbrecht36) May 15, 2020

También aprovechó para denunciar que "no hay transparencia en los datos", e incrédula se preguntaba que "si llevamos 50 días confinados y todavía hay 200 infectados, ¿de dónde salen?".

Por otro lado, aprovechaba también para demandar volver a las clases presenciales porque "he estado hasta el 11 de marzo con 30 niños dando clase sin medidas de seguridad y no me he infectado, ¿por qué ahora no puedo abrir mi colegio y poder seguir dando mi actividad si no me he infectado antes?

Para ella la única respuesta posible a lo que está ocurriendo es que el Gobierno ha "hecho creer" a la población "que tenemos un virus muy peligroso", lo que ha terminado por cabrear a muchos usuarios que se mostraban perplejos ante sus declaraciones.

"¿Qué educación puede dar una persona que va soltando esta mierda?", cuestionaba una internauta, mientras que otra denunciaba que esta mujer representaba "una ofensa para todas las familias que por desgracia hemos perdido a un ser querido por el virus, y no hemos podido ni velarlos".

Qué educación puede dar una persona que va soltando esta mierda? Tendría que perder su plaza directamente, pero claro esta será profesora de religión de colegio de pago. Si ella no ve los contagios, no se lo cree. Pero en el ser del espacio bien que cree, eso que no falte — P. Tinto🔻 (@Sr_P_Tinto) May 15, 2020

Esta señora es una ofensa para todas las familias que por desgracia hemos perdido a un ser querido por el virus, y no hemos podido ni velarlos... Y encima con mascarilla... — Sara (@Tara_Blanca) May 15, 2020

De igual forma, muchos usuarios han coincidido en preguntarse por qué si "no se cree nada de la pandemia" lleva una mascarilla FFP3, "la más segura para uno mismo".

No se cree nada de la pandemia pero lleva una ffp3, la más segura para uno mismo.

El nivel de la gente del barrio de Salamanca es top. — javi (@escarvasopas) May 15, 2020

Y por qué lleva mascarilla? — Ana (@MinervaPablosky) May 15, 2020