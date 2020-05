Llegan cerca de 30 isleños en el primer barco a Ons con la fase 1, pero se reaviva el conflicto de la cuota de visitas

La Consellería de Medio Ambiente ha autorizado específicamente a las navieras a hacer traslados a la isla, si bien aquellos que ya tenían sus medios propios para desplazarse lo podían hacer desde la entrada en vigor de la fase 1 de desescalada, en la que se autorizan los desplazamientos a las segundas residencias dentro de la misma provincia.

Pese a esta noticia que ha sido bien recibida entre los vecinos de Ons, sigue latente el conflicto por el cupo reservado para las familias isleñas, puesto que el número de plazas disponibles para acudir este fin de semana se ha ceñido a 300 -como se puede comprobar al hacer la reserva de plaza en la web específica para ello-.

Así, y mientras que la consellería incide en que ese fue al acuerdo al que se llegó en septiembre de 2019, la portavoz de la Asociación de Veciños e Amigos das Illas Ons, María Pérez, ha asegurado que se habló de "800 plazas" para isleños y que, adicionalmente, se "bloquearían 300" en el caso de que se superase el cupo.

Sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente se remite al acuerdo en el que textualmente se habla del bloqueo de 300 plazas del cupo general para isleños con el fin de "evitar sobrecargar el cupo general". Este acuerdo incluye también que se establecerá un sistema de bloqueo por el cual, en el caso de que se superen las 300 autorizaciones, se "limite el acceso de más personas a Ons".

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han explicado a Europa Press que ese sistema al que hace referencia el acuerdo significa que se "liberan" paquetes de 50 plazas para los habitantes de la isla, con el fin de que puedan hacer frente a sus necesidades sobre todo en fechas especiales -como las festividades de agosto-, una vez que se consuman las 300 plazas ya reservadas inicialmente.

Pero los habitantes de la isla rechazan que ese sea el tenor del acuerdo y afirman que en la reunión de septiembre, aunque no esté recogido en ese documento firmado, se acordó "un cupo de 800 plazas", sumado a un bloqueo de más visitantes en el caso de que hubiese esa necesidad.

PRIMER BARCO A ONS ESTE SÁBADO

Tanto los vecinos como la Consellería de Medio Ambiente han confirmado a Europa Press que a finales de esta semana se han distribuido los códigos QR para que los titulares de una vivienda puedan desplazarse, coincidiendo con el primer fin de semana de la fase 1.

Y, de hecho, este sábado zarpó del puerto de Bueu a las 10,00 horas con cerca de 30 personas el primer barco, coincidiendo con el primer fin de semana de la fase 1 de la desescalada, que permite acudir a las segundas viviendas y la movilidad dentro de la provincia.

Una de esas isleñas es Rosa Pérez López, que atendió telefónicamente a Europa Press en la mañana de este sábado nada más llegar a su vivienda. "Tenemos mucho trabajo en casa, mucho que limpiar, parece una selva", ha manifestado en declaraciones a Europa Press esta oriunda de Ons, quien ha lamentado que debido al confinamiento ha perdido toda la cosecha que tenía previsto plantar.

Rosa Pérez ha expresado que tenían "muchas ganas" de poder acudir a Ons, ya que ella habitualmente ya acude a finales del invierno para preparar la casa y los cultivos, pero la pandemia se cruzó este año en los planes habituales. "Como no, con mucha ilusión", ha reconocido que han cogido este barco los isleños, que tienen el regreso previsto a las 18,30 de este domingo, aunque algunos esperan quedarse en la isla un tiempo más.

CONTACTOS

A lo largo de esta semana hubo contactos que ha llevado en persona la propia directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, tanto con los vecinos como con las navieras. Estas fuentes han precisado que los contactos con los vecinos han servido para confirmar que pueden desplazarse siempre que tengan un medio particular para hacerlo o permiso de fondeo en el caso de alguna naviera, pero han insistido en que lo que no se ha reactivado es el transporte regular de pasajeros, que todavía está pendiente de reparto para la temporada alta.

Paralelamente, la Consellería de Medio Ambiente se dirigió de nuevo, por carta, al director de Parques Nacionales, Juan José Areces, puesto que sigue sin saber cuál es el número de personas que estaría permitido, a la vez, en las islas gallegas como Ons o Cíes, para realizar turismo.

El pasado 6 de mayo, la Xunta se dirigió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que la conselleira Ángeles Vázquez preguntó a la ministra Teresa Ribera una mayor concreción sobre el cupo que se establecerá en el momento en que entrase en vigor la fase 1; de nuevo este lunes, 11 de mayo, y coincidiendo con la nueva etapa de la desescalada, la Xunta se ha puesto en contacto con el Gobierno.

En la misiva, la Consellería de Medio Ambiente expresa que "no alcanza a comprender la interpretación que parece trasladarse desde el organismo" de Parques Naturales y que hace referencia a la prohibición de acceso público a estos espacios. Con la excepción, añade, del caso de empresas de turismo activo, que estaría permitido entrar un grupo de diez personas.

"Conscientes, por tanto, de que no existe fundamentación sanitaria para que se interprete restrictivamente el acceso público a los parques naturales, es por lo que te hago llegar esta carta, a los efectos de zanjar dudas interpretativas y a los efectos que, como presidente de Parques Nacionales, veles también para que la ciudadanía pueda disfrutar gratuitamente de los espacios naturales protegidos, guardando las medidas de distanciamiento social", señala la misiva.