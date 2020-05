Simón di que se se celebran eleccións galegas ou vascas "haberá que pór mecanismos para evitar riscos"

En rolda de prensa telemática desde o Palacio da Moncloa, Simón deixou claro que non opinaría sobre se se deben ou non celebrar uns comicios que, doutra banda, non sabe nin a quen lle corresponde convocar.

Iso si, recalcou que se se celebran eventos "con grandes reunións de persoas", ou con risco de que os haxa, hai que "cumprir as normas de seguridade coñecidas por todo o mundo". Para "situacións concretas", engadiu, pódense pedir esas normas ao Ministerio "e pódense elaborar" se finalmente as eleccións convóquense.

MANIFESTACIÓNS

En canto a se as manifestacións e concentracións en Madrid e Barcelona supoñen un risco de contaxio, sinalou que os riscos asociados a manifestacións dependen de moitos factores. As dúas cidades, dixo, están en fase cero e aínda que o risco baixou non hai "certeza suficiente" de que no caso de que haxa un rebrote póidase "controlar perfectamente".

"Estando en fase cero eu sería moi cauto á hora de participar nun evento de masas, pero non é o meu labor dicir se se ten que participar ou non", sinalou.

Igual que coas eleccións, apuntou que el non debe valorar se deben celebrarse, ou se son ou non legais, pero si cre que hai que "ter moito coidado con este tipo de agrupamientos masivos" e manter as medidas de seguridade e hixiene e "o distanciamento físico entre persoas, que é máis importante que as máscaras".