Simón dice que si se celebran elecciones gallegas o vascas "habrá que poner mecanismos para evitar riesgos"

En rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa, Simón ha dejado claro que no opinaría sobre si se deben o no celebrar unos comicios que, por otro lado, no sabe ni a quién le corresponde convocar.

Eso sí, ha recalcado que si se celebran eventos "con grandes reuniones de personas", o con riesgo de que los haya, hay que "cumplir las normas de seguridad conocidas por todo el mundo". Para "situaciones concretas", ha añadido, se pueden pedir esas normas al Ministerio "y se pueden elaborar" si finalmente las elecciones se convoquen.

MANIFESTACIONES

En cuanto a si las manifestaciones y concentraciones en Madrid y Barcelona suponen un riesgo de contagio, ha señalado que los riesgos asociados a manifestaciones dependen de muchos factores. Las dos ciudades, ha dicho, están en fase cero y aunque el riesgo ha bajado no hay "certeza suficiente" de que en caso de que haya un rebrote se pueda "controlar perfectamente".

"Estando en fase cero yo sería muy cauto a la hora de participar en un evento de masas, pero no es mi cometido decir si se tiene que participar o no", ha señalado.

Igual que con las elecciones, ha apuntado que él no debe valorar si deben celebrarse, o si son o no legales, pero sí cree que hay que "tener mucho cuidado con este tipo de agrupamientos masivos" y mantener las medidas de seguridad e higiene y "el distanciamiento físico entre personas, que es más importante que las mascarillas".