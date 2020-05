Escartín (Podemos) muestra su pena por la muerte de Anguita: "El respeto de tanta gente demuestra que era un grande"

"Me apena la muerte de Julio Anguita. No nos conocimos personalmente, pero, sobre todo en los últimos años, me ha gustado leer y escuchar su lucidez. El respeto de tanta gente, más allá de las diferencias ideológicas y de las izquierdas, demuestra que era un grande. DEP", ha publicado Escartín en un 'tuit' en su cuenta de la red social.

Anguita ha fallecido a los 78 años de edad después de que hace una semana fuera ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir una parada cardiaca.