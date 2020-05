Gobierno regional pide "prudencia" tras el paso a fase 1 e insiste en no realizar viajes a segundas residencias

Blanca Fernández, que ha comparecido este sábado en rueda de prensa, ha insistido en pedir a los castellanomanchegos que guarden la distancia social y las medidas higiénicas incluso en las reuniones de hasta 10 personas en domicilios, permitidas ya en la fase 1. "Sabemos que es muy difícil pero es imprescindible", ha reafirmado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que pasar de fase "no es una carrera", sino que de lo que se trata es de "ir recuperando progresivamente nuestra libertad de movimientos y la economía, al mismo tiempo que aprendemos a convivir con este virus en tanto en cuanto no haya una cura o una vacuna".

Igualmente, ha vuelto a pedir a las personas que viven en otras comunidades autónomas pero tienen lazos con Castilla-La Mancha, especialmente a los de la Comunidad de Madrid, que "se abstengan de realizar desplazamientos que no sean imprescindibles". "La movilidad es un elemento clave y hay que intentar ser muy responsables y no pasar el límite de la provincia o la región si no es por causa obligada o muy muy justificada", ha insistido.

EQUIPO DE RASTREO DEL COVID-19

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha vuelto a incidir en la importancia del diagnóstico precoz del COVID-19 y ha puesto en valor el "esfuerzo" del sistema público de salud para contratar a un equipo de 427 enfermeras dedicadas a ese diagnóstico rápido y al rastreo de la enfermedad para limitar los contagios.

En este sentido, ha comparado el equipo de 517 profesionales -las 427 enfermeras más los 90 profesionales que ya se encargaban de esta labor- con los equipos de regiones como Madrid o Andalucía, que tienen un número similar de personas encargadas a esta tarea contando con mucha mayor población.

Sin embargo, ha repetido que "la única manera" de estar inmunizado contra el virus es "tener una actitud constantemente responsable y conductas preventivas", que son "los peores enemigos de este virus".