Tu horóscopo diario: sábado 16 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 16 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tender puentes te es difícil en ocasiones, pero debes de tener en cuenta que no todo se soluciona a golpe de impulsividad. Debes intentar se más dúctil y no querer llegar a todas partes o a todas las personas de una manera tan directa. Hay gente que no entiende tu sinceridad.

Tauro

Buen humor y una manera de afrontar todo muy positiva y con ganas de que las cosas funcionen a tu alrededor. Para ello vas a poner todo de tu parte y lo cierto es que las relaciones afectivas, sobre todo, van a estar muy bien espectadas y resultará un día redondo.

Géminis

Preparas algo relacionado con los estudios que te importa mucho y que te preocupa no alcanzarlo o tener éxito en ello. Si te dedicas a hacer un trabajo serio y concienzudo, no debes temer los resultados porque van a ser muy favorables para ti.

Cáncer

Tus puntos débiles físicos merecen que le pongas más atención y que no te dejes llevar por cierta indolencia. Si bajas la guardia y no te cuidas, te pueden pasar bastante factura. Es momento de tener cautela y seguir las indicaciones de los profesionales.

Leo

No te importa que alguien se entere de un pequeño secreto o de algo muy personal hoy, porque esa persona es alguien en quien confías de verdad y que además te gusta más allá de una amistad. Tu sinceridad puede romper barreras y avanzar en esa relación.

Virgo

Las informaciones que te llegan sobre algo que te preocupa bastante no son desalentadoras y ves que mejora eso que parecía que no tenía mucha solución. Siempre hay una esperanza y nunca debes de tirar la toalla para mejorar tu vida y cumplir tus sueños.

Libra

Tus dotes de persuasión no son desdeñables, pero si además las mezclas con afecto, te llevarán a convencer a una persona de la familia para que te ayude en un tema económico o relativo a los hijos. Estarás en disposición de devolver el favor dentro de poco tiempo.

Escorpio

Puede que no sea fácil, ni lo consigas a la primera, pero vas a lograr volver a estar físicamente como antes si pones empeño en ello y te fijas una meta real y objetiva. Cada vez te sentirás más fuerte y con ganas de avanzar hacia ella. No te abandonará tu fuerza de voluntad.

Sagitario

Dedicarás el día a organizar algunos papeles o cosas domésticas que te resultan algo aburridas, pero que ahora ves que son necesarias para llevar un orden más completo y que te sirva de cara al futuro para un tema que tiene que ver con la cuenta corriente.

Capricornio

No dejes que nadie hiera tus sentimientos por un capricho pasajero. No te conviene fiarte de alguien que no conoces demasiado y que puede que no busque lo mismo que tu y que solo quiera una aventura o pasar el rato sin más. Debes detener precaución.

Acuario

Ciertos gastos no son del todo necesarios y cuanto antes te des cuenta de ello, mejor vas a poder organizar tus cosas. Además, ese pequeño ahorro que ya has conseguido por ciertas circunstancias, te puede venir muy bien en el futuro para darte un capricho.

Piscis

La estética, la belleza o todo lo que sea algo agradable a la vista te atraerá hoy con mucha fuerza y sabrás disfrutar de ello. Vas a pasar mucho rato con todas esas opciones que te pueden brindar la tecnología e incluso comenzar un curso on line o aprender algo nuevo.