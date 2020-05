Madrid denuncia un "ataque político" del Gobierno y exige los datos que Sanidad se resiste a hacer públicos

La negativa del Ministerio de Sanidad a permitir que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada -así como Barcelona y su área metropolitana y parte de Castilla y León- ha incendiado las ya tensas relaciones entre ambas administraciones. Poco después de conocer la decisión, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, denunció que la decisión se debe a un "ataque político" contra Madrid y su Gobierno. Y exigió un "informe motivado" para conocer los motivos, que por ahora el Ejecutivo central no ha hecho público.

Ayuso denunció la "falta de explicaciones técnicas" que, a su juicio, ha ofrecido Sanidad para impedir el inicio de la relajación del confinamiento en la Comunidad de Madrid. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apuntó este viernes tres motivos: que Madrid ha empezado a mejorar hace muy pocos días su capacidad de detectar el virus en la atención primaria y necesita aún consolidarla; que un rebrote en la comunidad afectaría a toda España por su población y sus redes de transporte; y que la región es de los territorios que menos casos detecta sobre los que tiene.

Ayuso insistió en "solicitar de manera formal y por escrito un informe motivado al Ministerio de Sanidad para conocer los criterios objetivos que llevan a que se deniegue nuevamente el acceso de la Comunidad de Madrid a la siguiente fase”, y amenazó con acciones legales "en caso de no recibirlo o comprobar en él que se ha perjudicado deliberadamente a los madrileños".

Simón y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaron este mismo viernes la existencia de ese informe. Pero, aunque no se cerró en banda a hacerlo público, lo cierto es que hasta ahora Sanidad no ha entregado los datos concretos que motivan sus decisiones, ni en el caso de la Comunidad de Madrid ni en el de ninguna otra autonomía. Dicho informe también serviría para concretar por qué se ha decidido relajar ciertas medidas de confinamiento para las zonas de España que siguen en fase 0.

Illa defiende las ruedas de prensa divulgativas

Preguntado al respecto, el ministro Illa esquivó ofrecer una razón por la que el Gobierno no hace públicos esos informes, si bien defendió que las ruedas de prensa semanales sirven para explicar a la ciudadanía en un formato más divulgativo precisamente el contenido de esos documentos. Illa aseguró que "el Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo a rajatabla con todas las obligaciones en materia de transparencia que tiene que cumplir y por lo tanto, los expedientes administrativos serán sometidos a la consideración de quien lo considere, siempre en base a lo que marca la legislación vigente".

Por su parte, Simón tampoco ofreció los datos cuantitativos concretos de la Comunidad de Madrid al ser preguntado por ellos, aunque sí insistió en que las decisiones se toman no solo en base a esos números, sino también a datos "cualitativos", como puede ser la importancia de Madrid dentro del sistema de transporte nacional, que haría que un rebrote en la región pudiera afectar a toda España.

Pero "si en algún momento alguien tiene interés en los datos específicos, yo no creo que tengan problema en entregárselos, siempre consultando con la Comunidad de Madrid, que es quien provee la información", apuntó Simón, que insistió en que Sanidad quiere ser "muy prudente" con el cambio de fase, aunque se mostró confiado en que "en muy poco tiempo" la región madrileña iniciará la desescalada.

Ayuso y Aguado denuncian razones políticas

Las explicaciones, no obstante, son insuficientes para el Gobierno madrileño, que considera que existe un "agravio comparativo" con otras comunidades teniendo en cuenta la mejora de los datos de Madrid, que el propio Simón reconoció. Díaz Ayuso personalizó ese supuesto "ataque" de Sanidad en su administraicón, y aseguró que "forma parte de la campaña inaceptable que están haciendo sobre mi Gobierno”.

También el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se sumó a esa tesis. "La decisión del Gobierno de España no ha sido técnica, sino política. No han presentado ni un solo argumento que justifique que no podamos pasar de fase. Cumplíamos y se han opuesto. Están condenando a miles de madrileños a la ruina y destruyendo el motor económico de España", denunció.