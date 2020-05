La débil Atención Primaria o la densidad de población, motivos por los que Madrid queda en Fase 0 con alivios

La Comunidad de Madrid no pasa a Fase 1 de la desescalada y permanecerá en una Fase 0 con alivios debido a factores propios de ser el territorio más poblado de España, al enseñamiento particular que ha tenido con él el coronavirus y también porque el Ministerio de Sanidad ha considerado que su red de Atención Primaria no está todavía suficientemente preparada.

Por otra parte, en la decisión del Ministerio de Sanidad también han pesado los acontecimientos dentro del Gobierno madrileño de la semana pasada, cuando dimitió la hasta entonces directora de Salud Pública por no querer refrendar el informe para pasar a Fase 1. El Gobierno considera que el nuevo equipo necesita todavía asentarse y asumir la situación.

Atención primaria

Con todo, la situación de la Atención Primaria madrileña ha sido fundamental en la decisión de Sanidad de este viernes de que la Comunidad aún no puede entrar en Fase 1. Según apuntan fuentes del Gobierno, Madrid “ha hecho un esfuerzo importante desde la semana pasada” que, sin embargo, aún se considera insuficiente.

“Hace apenas dos días que ha empezado a reforzar la Atención Primaria, por lo que es necesario que su sistema de detección se consolide al menos unos días para que pueda visualizarse su completa detección, diagnóstico y seguimiento de casos confirmados y sus contactos”, explican sobre la decisión de Sanidad.

A pesar de que el Gobierno madrileño ha prometido reforzar este servicio, el Gobierno central responde que “son necesarios hechos constatables” de mejora de un nivel sanitario, la Atención Primaria, que, recuerdan las fuentes, sufrió especialmente los recortes durante la crisis.

Densidad de población

Por otra parte, en la decisión de que la Comunidad de Madrid no pase aún a la Fase 1 pesan caracteríticas de población como el hecho de que es el territorio más poblado de España, lo que hace más probables los contactos y, por tanto, los contagios. La capital, Madrid, es un nodo central de la movilidad de todo el país, y el transporte a otros municipios de la región o a provincias colindantes también es tenido en cuenta como un factor de riesgo.

Desde el punto de vista epidemiológico, los datos no han avalado tampoco de momento el paso de fase. En el pasado, las fuentes señalan que la Comunidad ha sido la comunidad con mayor nivel de transmisión y mayor incidencia, con las mayores cifras de casos confirmados, fallecidos, ingresos e ingresos en UCI.

Con datos más recientes, este 15 de mayo solo Cataluña ha superado a la Comunidad de Madrid en el numero de fallecidos, con 30 y ha registrado la tercera parte de los nuevos ingresos en UCI, 10 de 29.