Cultura.- Polítics valencians lloen la figura de "reconciliació i tolerància" de Juan Genovés

El president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha lamentat la pèrdua de l'artista, de qui ha destacat "que va posar la seua obra al servei de la democràcia, la tolerància i la llibertat".

Des de les files del PSPV, -a més del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha recordat que va pintar la icònica obra 'El abrazo', "ara més important que mai"- la vicealcaldessa de València i secretària general del PSPV a València ciutat ha enviat un missatge en xarxes socials: "Ens deixa un valencià universal, que va plasmar com ningú l'esperit de la reconciliació i de la unitat. Gràcies per fer-nos una abraçada eterna".

Des de Compromís, el seu 'síndic' en Les Corts, Fran Ferri, li ha definit com "un valencià universal". En termes similars, Podem ha manifestat: "Hui, enyorant més que mai poder fer una abraçada, acomiadem un artista valencià i universal".

Per la seua banda, la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha manifestat que "la Comunitat Valenciana perd un gran artista com Juan Genovés". "Va expressar com ningú el sentiment dels espanyols en la Transició. Que ningú oblide la seua obra i el seu missatge", desitja.

També el portaveu de Ciutadans en el parlament autonòmic, Toni Cantó, ha evocat Genovés: "Ha mort als 89 anys el pintor valencià Juan Genovés, autor de 'El Abrazo' de la Transició. En aquests temps de discòrdia, quan més falta fa recuperar eixe esperit d'unió, se'ns marxa un símbol".