Extremadura trabaja en planes de contingencia para adaptar la enseñanza a la situación el próximo curso

Así, ha apostado por organizar el próximo curso de una manera "sosegada" y "con diálogo" y por establecer los planes necesarios para tener en cuenta todos los escenarios que se puedan plantear.

"No sabemos cuáles de ellos pueden ser, ni los científicos ni los expertos ni tan siquiera lo saben, pero es verdad que tenemos ahora un margen para podernos organizar", ha aseverado en una rueda de prensa telemática ofrecida este viernes en Mérida (Badajoz).

De esta forma, Gutiérrez ha informado también que, de cara al próximo curso, el Ministerio de Educación tiene pensado firmar un convenio de refuerzo de digitalización y se ha ofrecido la posibilidad de hacer grupos de trabajos para elaborar estos planes de contingencia.

La intención del ministerio, ha apuntado la consejera, es que antes de las vacaciones se puedan tener elaborados dichos planes, una tarea que se desarrollará en coordinación con el propio ministerio, las comunidades, los Centros de Profesores y Recursos (CPR) y los centros educativos.

Así, ha dicho que cada centro tiene sus particularidades y diferencias, dependiendo si se localizan en entornos urbanos o rurales, y entiende que cada centro educativo debería tener su propio plan de contingencia para el próximo curso.

"Una vez que estén realizados nos iremos tranquilos de vacaciones y en el caso de septiembre, si es necesario, se revisarán dependiendo de la situación que tengamos en ese momento", ha dicho la consejera de Educación extremeña.

También, y respecto al curso 2020-2021, Esther Gutiérrez ha asegurado que se intentará realizar una organización adaptada a la pandemia, con programaciones didácticas de curso diarias teniendo en cuenta la dotación tecnológica y el Plan de Digitalización que va a poner en marcha el Gobierno.

Además, según ha avanzado la consejera extremeña, también se tiene pensado trabajar en un Plan Tutorial para la Educación a distancia en el caso de que sea necesario.

También, y preguntada por la posibilidad de que el próximo curso los ratios de alumnos puedan sufrir modificaciones, la consejera ha recalcado que son "cuestiones orientativas" lanzadas por el Ministerio de Educación pero que "no hay nada establecido".

"Todo eso se decidirá según las líneas que marque la autoridad sanitaria y las circunstancias en las que estemos en ese momento. La parte del entorno rural en Extremadura no tendría mucho problema en cuanto a dividir las clases, es verdad que en las zonas rurales las ratios suelen ser un poquito mayores, pero no conocemos las condiciones ni las exigencias como para tener que cuestionar hoy en día todavía esa posibilidad porque no tenemos datos suficientes para hacerlo", ha apuntado.