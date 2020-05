Localitzen un home de 75 anys desaparegut a Teulada-Moraira després d'eixir a fer una passejada

L'avís sobre la desaparició ho va donar un ciutadà britànic en dependències de la Policia Local. Va informar que el seu veí, de 75 anys i també britànic, havia eixit del seu domicili, sobre les 18.30 hores per a fer una passejada. L'home hauria d'haver tornat després d'un breu espai de temps però que no havia tornat a casa, segons la seua dona.

Al lloc es van desplaçar agents de la Guàrdia Civil de Moraira que van parlar amb la dona i van recaptar dades identificatives com la vestimenta que portava, que s'havia deixat el telèfon mòbil a casa i que presenta una pèrdua cognitiva d'orientació, si bé encara no està diagnosticat d'açò.

Es van organitzar les primeres batudes pels voltants de la zona, que no van donar resultat. També es van sumar al dispositiu de cerca, tant pels voltants de la urbanització com per les zones boscoses pròximes, efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil de Calp i una dotació de Policia Local de Teulada.

Així mateix, es van realitzar comprovacions amb els diferents hospitals dels voltants, també sense resultat. Les tasques de cerca es van estendre durant tota la matinada.

Finalment, ha sigut en el matí d'aquest divendres que el dispositiu de cerca s'ha ampliat amb diferents unitats de la Companyia de Calp, un guia de gossos del Servici Cinològic de la Comandància d'Alacant i amb un helicòpter del Servici Aeri.

Una patrulla de la Guàrdia Civil de Moraira ha localitzat el desaparegut a uns 500 metres del seu domicili, completament desorientat. Ha sigut traslladat a dependències de la Guàrdia Civil de Moraira on ha sigut assistit per personal mèdic i ha pogut tornar amb la seua dona i familiars.