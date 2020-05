El riesgo de contagio de coronavirus en un solo minuto hablando en un espacio cerrado

Ya sabemos que no solo el estornudo o la tos es el vehículo del coronavirus para expandirse. Hablar con alguien sin mantener la distancia de seguridad también lo puede contagiar. Sin embargo, muchos creen que si una conversación se produce en un espacio corto de tiempo esta no tendrá grandes consecuencias, una idea que los científicos acaban de tirar por tierra.

Un equipo liderado por Philip Anfinrud, investigador en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), ha establecido que en un solo minuto de conversación se pueden generar un mínimo de 1.000 gotas cargadas de virus y que estas son capaces de quedar suspendidas hasta 14 minutos en espacios cerrados.

En su investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, se empleó un láser que detectó entre 1.000 y 10.000 gotas por segundo producidas al hablar y que estas llegaban a estar suspendidas en el aire un mínimo de medio minuto.

También se comprobó que el uso de mascarilla reducía considerablemente la salida de esas gotas. Sin la mascarilla, los investigadores recogieron muestras con una media de 2.600 gotitas pequeñas de unos cuatro micrómetros por segundo y un volumen de entre 2,4 a 12 nanolitros, informan desde ABC.

De este modo, si la persona que las expulsaba era un infectado de coronavirus, se estimó que en un solo minuto de conversación en voz alta podía expulsar hasta 1.000 gotas con el virus, tomando como premisa que la saliva de un contagiado contiene siete millones de copias del SARS-CoV-2 por mililitro.