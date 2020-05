Alicante tramita 11.000 expedientes para atender a las familias vulnerables desde el inicio de la pandemia

Según el consistorio, la concejala de Acción Social, Julia Llopis, y la edil de Igualdad, María Conejero, junto a técnicos municipales, ha informado a los portavoces de los grupos municipales, salvo al del grupo socialista que no ha asistido.

En ese sentido, desde el equipo de Gobierno se ha destacado que los servicios sociales municipales han destinado hasta el momento 500.000 euros a necesidades básicas y se ha aprobado una partida de 6,3 millones para mantener el apoyo a las familias mientras dure el efecto de la pandemia.

Llopis y Conejero han asegurado que el consistorio da cobertura a "todas las personas vulnerables" y que lo hacen "más allá de sus competencias" cubriendo aquellas donde no llegan otras administraciones competentes.

La responsable de Acción Social ha explicado que se trabaja en coordinación con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el Centro Social de Zona Norte, para atender las necesidades de la población más vulnerable.

No obstante, también ha señalado que desde la OMES se ha echado en falta "una mayor colaboración" entre distintas instituciones, que habrá que "corregir a futuro para evitar las incertidumbres generadas a la hora de montar dispositivos, coordinar actuaciones de distribución de alimentos, entre otras medidas desarrolladas".

En la reunión, ha proseguido el Consistorio, se ha dado cuenta de la evolución de la atención prestada por la OMES en las tres fases: la primera hasta el 13 de abril, la segunda hasta el 22 de abril y la tercera hasta el 7 de mayo.

El detalle comprende los expedientes en los que se ha trabajado en cada momento, personas en atención domiciliaria, prestaciones económicas y otras ayudas sociales, sepelios, elaboración de guías con las ayudas, elaboración de bases de convocatorias de ayudas, medidas en Centro de Acogida Temporal o actuaciones por la Unidad de Violencia de Género Municipal o del Centro Mujer 24 horas, entre otras, así como una relación de los decretos de Alcaldía con todas las medidas adoptadas en cada momento.

Por último, el Ayuntamiento de Alicante está desarrollando en colaboración con el área de servicios sociales de la Generalitat una tarea de apoyo y respaldo a todas las familias de Alicante, con especial atención a la zona norte, para que vean cubiertas sus necesidades básicas y gestionar a la mayor brevedad posible todas las solicitudes de ayuda económica y prestaciones sociales.

PSPV

Julia Llopis ha lamentado la inasistencia a la reunión de un representante del grupo socialista en un momento "en el que muchas de las familias y personas de Alicante en situación vulnerable están atravesando dificultades de subsistencia".

"Me extraña que no haya participado ningún representante socialista especialmente después de que la Sindicatura de Greuges, que preside el exalcalde socialista, Ángel Luna, nos haya pedido informes exhaustivos sobre las acciones desarrolladas y a los representantes del grupo municipal no les merezca importancia", ha alegado.

VECINOS

Por lo que hace referencia al ofrecimiento de colaboración, Llopis ha explicado que "el Ayuntamiento de Alicante entiende y agradece que muchos colectivos se hayan ofrecido para colaborar con esta tarea de asistencia social, pero cree necesario aclarar que algunas de estas labores sólo pueden ser desarrolladas por técnicos o por personal especializado".

El Ayuntamiento entiende que los voluntarios que quieran colaborar con esta tarea deben integrarse en las organizaciones ya existentes y en la estructura creada por el propio consistorio para garantizar la efectividad y rapidez de todas las medidas.

Llopis ha resaltado, no obstante, el movimiento vecinal solidario que ha surgido, así como la adaptación rápida a las nuevas formas de trabajo y la entrega de los empleados municipales directamente vinculados a la atención a la emergencia social, al tiempo que ha planteado la necesidad de avanzar en la creación de un Plan de Inclusión Municipal que permita mejorar la coordinación de todos los actores, necesidades y competencias.