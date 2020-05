Coronavirus.- Oltra: "S'està negociant amb el Govern que la població compte més en el repartiment del fons"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa telemàtica oferida després del ple del Consell en ser preguntada per qual és la posició del Govern valencià entorn del repartiment d'aquests fons davant la polèmica sorgida aquesta setmana per la resposta de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al diputat de Compromís Joan Baldoví.

Sobre aquest tema, ha dit que la postura ja s'ha anat explicitant al llarg de la setmana i, de fet, "una de les qüestions en les quals s'està treballant amb el Govern és que el pes poblacional tinga més percentatge, que les persones compten més en el repartiment" perquè si hi ha 5 milions de valencians, tots ells poden necessitar assistència en un moment donat: "No és el mateix una comunitat amb 5 milions que amb 2", ha incidit.

Per a Oltra, tant en aquest fons com en uns altres el criteri poblacional hauria de tindre sempre més pes i ha citat "per analogia" el fet que el propi Estatut valencià incorpore que la Comunitat Valenciana ha de rebre inversions en els Pressupostos Generals de l'Estat concordes al seu pes poblacional.

Preguntada sobre si hi ha encara marge de negociació, ha indicat que estan en converses i mentrestant entenen que "els temes no estan tancats".

En concret, es negocia sobre la part del fons (10.000 milions) lligada a la despesa sanitària i també perquè en l'econòmica (5.000 milions) es contemple l'impacte de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, major que en altres donat el pes del sector serveis en la seua economia, la qual cosa la fa "més fràgil".

En la tercera pota, el fons social (1.000 milions), Oltra ha assenyalat que el repartiment sí té en compte el pes poblacional i la Comunitat "no arriba del tot, però està al voltant del 10%".