El síndic pide a Sanidad que argumente por qué no informa sobre cómo afecta la Covid-19 a cada municipio

Luna ha admitido a trámite una queja del grupo 'popular' en Les Corts Valencianes, firmada por su portavoz, Isabel Bonig, donde se denuncia que "numerosos" alcaldes "no obtienen respuesta de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ante sus reiteradas peticiones de información sobre cómo afecta específicamente la epidemia de la Covid-19 a sus municipios".

El Síndic ha iniciado una investigación para contrastar los hechos relatados y ha pedido el informe a la administración sanitaria, según ha informado la institución en un comunicado.

La autora de la queja manifiesta que los alcaldes "quieren acceder a esa información" sobre la propagación del virus y adoptar "las medidas necesarias en la gestión de los servicios municipales".Asimismo, en el escrito que dirige a la institución señalaba que la Conselleria "no ha atendido las solicitudes de los Ayuntamientos, no por no conocer los datos requeridos, sino por una instrucción formulada a los responsables de los departamentos de salud, así como a los altos cargos de la Conselleria, que establece que únicamente debe informarse de los datos provinciales".

En su exposición, la promotora de la queja argumenta que la Conselleria "niega una información que los municipios necesitan para adoptar medidas sanitarias de seguridad en la fase de desescalada, sin causa razonable".