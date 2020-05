La CEV lamenta las declaraciones de Montoro y Garzón y pide "sensibilidad": "Estamos todos muy estresados"

Después de 60 días de confinamiento en casa, nota a todos "muy estresados" y "muy nerviosos", "como es lógico", ha apuntado. Sin embargo, cree que los políticos "deberían ser la imagen del país" y les ha pedido que se centren porque en estos momentos parece que "estás en una parte o estás en otra, y yo quiero estar en medio, no en ninguna de las partes".

Así lo ha manifestado durante la presentación del informe de la patronal autonómica 'Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación', al ser preguntado por las palabras de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, al pedir al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que no se inventen "problemas que no existen ni enredar" en el reparto del Fondo Extraordinadio no reembolsable de 16.000 millones a las CCAA, por el gasto derivado del coronavirus.

Para Navarro, la ministra "no estuvo afortunada", aunque cree que "se refería claramente al reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones" para las CCAA. En todo caso, le ha recordado que el pasado mes de noviembre se comprometió a resolver el "problema crónico" de infrafinanciación de la Comunitat y "dijo que aunque no hubiera unanimidad en Congreso de los Diputados, con mayoría se aprobaría la solución a la financiación autonómica".

En su opinión, "la Comunitat Valenciana debería haberse visto beneficiada" precisamente por su "crónica infrafinanciación" en el reparto del fondo extraordinario, en cuyo primer tramo de 10.000 millones, pesará más al esfuerzo que cada CCAA está haciendo para combatir la enfermedad que el criterio de población.

"Nosotros estamos soportando mayor coste porque somos más pobres que los demás y estas es una regla de tres que debería valer para todo. Si vale para que también las forales que tienen sus propios ingresos entren -País Vasco y Navarra, con hacienda propia- y seamos menos a repartir, debería de valer para la Comunitat Valenciana, si hemos tenido más gastos y somos más pobres", ha remarcado.

Auque se tenga en cuenta el criterio poblacional y el criterio de más gasto sanitario, Navarro ha insistido en que también debería valorarse "el criterio de que somos la única CCAA más pobre que las demás y somos aportadores netos". "España también debería tener contraprestaciones sobre la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

AFEA A PSOE Y PP EN EL CONGRESO QUE NO HAGAN DE 'LOBBY' VALENCIANO

A su entender "la falta sensibilidad en Madrid: esa es la debilidad de la Comunitat Valenciana". Según el presiente de la CEV, el diputado de Compromís, Joan Baloví, "hizo su papel muy bien" en la defensa de los intereses de la Comunitat para el reparto del Fondo Extraordinario "para eso le han votado ciudadanos valencianos de esta Comunitat".

"Este es el papel que tiene que hacer Compromís pero también los señores diputados del PSE y PP, PPCV y PSPV, no solo es cuestión de Compromís", ha puntualizado.

En este sentido, ha invitado a reflexionar sobre que "Madrid no es el enemigo", lo que ocurre es que "no estamos y como no estamos nos omiten pero nosotros mismos, tenemos que tener fuerza de presión", como según ha dicho tienen otros partidos como PNV o CiU. Así ha subrayado la necesidad de tener "posicionamiento en Madrid y ejercer de 'lobby' de presión de los intereses de la Comunitat Valenciana".

También ha censurado las palabras de Alberto Garzón, después de que afirmase en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso que el turismo es un "sector de bajo valor añadido, estacional y precario", lo que ha provocado una situación de "debilidad estructural" en nuestro país ante una crisis como la del coronavirus. Al ministro de Consumo le ha pedido "especial cuidado" con empresarios que se han visto obligados a paralizar su actividad por imposición sanitaria".