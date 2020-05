Cultura.- El Museu de Belles arts de València trasllada la seua pintura col·lectiva pel dia dels museus a la web

Aquesta pintura col·lectiva que altres anys ha realitzat el museu de forma presencial s'ha transformat en una activitat 'online' a causa que l'emergència sanitària no permet les activitats culturals i divulgatives en els espais culturals, ha indicat el centre cultural en un comunicat.

El quadre que es pintarà enguany per almenys 110 persones és 'El oído',de Miguel March (València, c. 1633-1670), que forma part d'una sèrie alegórica relativa als cinc sentits realitzada pel pintor. En elles mostra la seua habilitat com a pintor de temàtica profana, combinant la pintura de gènere amb la naturalesa morta i la faula al·legòrica.

La realització d'aquesta pintura col·lectiva està inspirada en una versió democràtica dels tallers de pintura del segle XV, on els artistes tenien assistents que pintaven parts de la imatge. Per açò es convida al públic a convertir-se en artistes, trencant les barreres entre artista i públic.

Com en anys anteriors, l'artista plàstica Tina McCallan serà l'encarregada de coordinar el procés d'elaboració, distribució del treball i composició final del quadre.

Els interessats a participar en l'activitat necessiten registrar-se en una direcció de Google, que estarà activa el 18 de maig, i escollir la part del quadre que volen pintar a casa. Mitjançant un correu electrònic rebran una còpia d'eixa part perquè la pinten en qualsevol tècnica: aquarel·la, oli, digital, collage sobre paper o llenç.

La imatge del quadre ja haurà sigut quadriculada per McCallan i cada participant tindrà assignada la seua part. Quan hagen acabat la seua porció, han de fer una foto i també, si és possible, un 'selfie' i retornar les fotos a través d'un altre formulari mitjançant correu.

El 18 de maig s'activarà la direcció web per a inscriure's i, durant dos setmanes, els usuaris enviaran els seus treballs. L'artista compondrà el quadre amb tots els retalls realitzats pels ciutadans i es publicarà el resultat final en la web i en les xarxes socials del museu.

Aquest és un projecte "divertit i inclusiu", adequat per a totes les edats i habilitats, que el seu objectiu és crear interés en la col·lecció del museu i també destacar un artista en particular.

CONCERT DE BACH

Una altra de les activitats programades per al Dia dels Museus és un concert 'online' oferit per Rafal Jezierski, violoncel cosolista de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, des de les sales del museu.

A través de les xarxes socials es publicarà el concert en el qual s'interpretarà la 'Suite nº.1 BWV 1007 en sol major de Johann Sebastian Bach: Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet 1 i 2 i Gigue'.