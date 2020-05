Zaragoza.- Podemos exige un compromiso financiero, que cifra en cien millones para el futuro de la ciudad

Rivarés ha criticado que desde el equipo de gobierno "no hay compromiso económico, ni ambición, ni ilusión, ni un liderazgo valiente" al afear al alcalde, Jorge Azcón que "ni acude a la Comisión, ni saluda" a las entidades y asociaciones que diariamente comparecen para expresar sus propuestas.

En rueda de prensa, ha expresado su "decepción" y el "temor" de que sea una "Comisión fake", para dejar claro que desde Podemos tomarán nota, pero exigen ese compromiso presupuestario.

Tras avanzar que su estimación es que se precisan cien millones de euros, ha explicado que el Ayuntamiento ya tiene 30 millones de remanente de tesorería que "se pueden gastar ante esta emergencia", además se pueden pedir 41 millones de euros al 0,3 por ciento de interés y el resto acudiendo a los créditos ICO al cero por ciento y a ayudas de Bruselas.

Por otro lado, ha abundado en sus críticas al Gobierno municipal por negarse a que sea público el debate "más importante" y que las comparecencias de las entidades y asociaciones en la Comisión por el futuro de Zaragoza sea a puerta cerrada.

"Comparecen entidades con propuestas muy trabajadas y no se quiere que se sepa porque no las van a atender o porque dicen que no hay dinero. Entonces qué hacemos aquí", se ha preguntado.